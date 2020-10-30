Крик души автоледи: Как очумелые, бегают в сумерках через дорогу пешеходы в Бердске

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась автомобилистка Ирина, попросившая воззвать к пешеходам Бердска.
- Сумерки, слякоть, дорога бликует, все равно бегут через проезжую часть, даже не глядя по сторонам, - возмущается водитель авто.
Стоит отметить, что сейчас, когда уменьшается световой день, и с работы и на работу мы стали ходить в потемках, такой призыв будет далеко не лишним.
- Все-таки пешеходы должны понимать, что дорога предназначена прежде всего для автомобилей. Тем более сейчас, когда так скользко. Даже если вы идете по пешеходному переходу, все равно, хоть немного смотрите по сторонам — мало ли что? Автомобиль есть автомобиль, он может не успеть затормозить, особенно, когда пешеход выскакивает на проезжую часть неожиданно и быстро, - говорит уставшая от беспечности пешеходов женщина-водитель.
- Уважаемые пешеходы, будьте, пожалуйста, внимательны, не раздражайте водителей. И будьте здоровы! - подытожила свой «крик души» Ирина.
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Нас раздражают бешеные горе-водилы, летящие на пешеходном переходе на полной скорости буквально по пяткам, стоит пешеходу подскользнутся или чихнуть и он труп!!!
Ирина, если вы за рулем устали и у вас уже крик души, покиньте водительское сиденье. Хотя бы на время. Так будет лучше для всех.
У меня в свою очередь убедительная просьба сообщить детям, что телефон на пешеходном переходе должен быть в кармане, а не в руках, а глаза следить за дорогой! Стою я на зеленый сигнал светофора и жду, когда подросток пройдет на красный, потому что его глаза в телефоне, а не на дороге. А также для матерей переезжающих дорогу на велосипедах на зеленый сигнал светофора, очень хочу сообщить, что вы крутя педали являетесь транспортным средством и на пешеходных переходах нужно спускаться с велосипеда и переходить пешком!!!