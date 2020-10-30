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Крик души автоледи: Как очумелые, бегают в сумерках через дорогу пешеходы в Бердске

20:01 30.10.2020, Яна Паукштис Фото: "Курьер. Среда. Бердск"
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Все-таки пешеходы должны понимать, что дорога предназначена прежде всего для автомобилей. Тем более сейчас, когда так скользко. Даже если вы идете по "зебре", все равно, хоть немного смотрите по сторонам — мало ли что?

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Пешеходы частенько идут через дорогу в неположенном месте и не глядя по сторонам

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась автомобилистка Ирина, попросившая воззвать к пешеходам Бердска.

- Сумерки, слякоть, дорога бликует, все равно бегут через проезжую часть, даже не глядя по сторонам, - возмущается водитель авто.

Стоит отметить, что сейчас, когда уменьшается световой день, и с работы и на работу мы стали ходить в потемках, такой призыв будет далеко не лишним.

- Все-таки пешеходы должны понимать, что дорога предназначена прежде всего для автомобилей. Тем более сейчас, когда так скользко. Даже если вы идете по пешеходному переходу, все равно, хоть немного смотрите по сторонам — мало ли что? Автомобиль есть автомобиль, он может не успеть затормозить, особенно, когда пешеход выскакивает на проезжую часть неожиданно и быстро, - говорит уставшая от беспечности пешеходов женщина-водитель.

- Уважаемые пешеходы, будьте, пожалуйста, внимательны, не раздражайте водителей. И будьте здоровы! - подытожила свой «крик души» Ирина.

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От редакции

Вас часто раздражают перебегающие через дорогу пешеходы?

Аноним, 30 октября 2020 20:33
НВР:
Нас раздражают бешеные горе-водилы, летящие на пешеходном переходе на полной скорости буквально по пяткам, стоит пешеходу подскользнутся или чихнуть и он труп!!!
аноним, 30 октября 2020 20:40
А пешеходный переход предназначен для пешеходов! Водителям необходимо помнить о скоростном режиме, и снижать скорость перед переходом. Особенно раздражает когда один водитель пропускает пешехода, а из за него вскакивает какой-нибудь водятел, который не понимает, почему это перед ним машина остановились " дорога же предназначена для автомобилей "!
Ольга, 30 октября 2020 20:55
Зачем в городе так разгоняться, чтобы не успеть затормозить?
Ирина, если вы за рулем устали и у вас уже крик души, покиньте водительское сиденье. Хотя бы на время. Так будет лучше для всех.
АнтиЯ, 30 октября 2020 21:53
Разговор ведь не об этом, начните с себя (пешеходы). Наступила осень, все поголовно оделись в "черное", Вы стали абсолютно невидимы на дороге. Начните сначала с себя, больше ярких красок иначе единственной краской на дороге будет красный, красное (ваша кровь) на черном (асфальте)....
Аноним, 30 октября 2020 22:01
За рулем тоже человек сидит, и он может вас, элементарно, не видеть в темноте, быть ослепленным светом фар встречной машины и мало ли причин, по которым вас может не увидеть водитель, даже имея не высокую скорость. Поэтому почему бы просто не проявить бдительность и не бежать на пешеходный переход, а просто спокойно подойти, убедиться, что вас видит водитель и пропускает. Мои дети пешеходы и я их учу именно этому.
У меня в свою очередь убедительная просьба сообщить детям, что телефон на пешеходном переходе должен быть в кармане, а не в руках, а глаза следить за дорогой! Стою я на зеленый сигнал светофора и жду, когда подросток пройдет на красный, потому что его глаза в телефоне, а не на дороге. А также для матерей переезжающих дорогу на велосипедах на зеленый сигнал светофора, очень хочу сообщить, что вы крутя педали являетесь транспортным средством и на пешеходных переходах нужно спускаться с велосипеда и переходить пешком!!!

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