Крик души автоледи: Как очумелые, бегают в сумерках через дорогу пешеходы в Бердске

Все-таки пешеходы должны понимать, что дорога предназначена прежде всего для автомобилей. Тем более сейчас, когда так скользко. Даже если вы идете по "зебре", все равно, хоть немного смотрите по сторонам — мало ли что?

Пешеходы частенько идут через дорогу в неположенном месте и не глядя по сторонам

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась автомобилистка Ирина, попросившая воззвать к пешеходам Бердска.

- Сумерки, слякоть, дорога бликует, все равно бегут через проезжую часть, даже не глядя по сторонам, - возмущается водитель авто.

Стоит отметить, что сейчас, когда уменьшается световой день, и с работы и на работу мы стали ходить в потемках, такой призыв будет далеко не лишним.

- Все-таки пешеходы должны понимать, что дорога предназначена прежде всего для автомобилей. Тем более сейчас, когда так скользко. Даже если вы идете по пешеходному переходу, все равно, хоть немного смотрите по сторонам — мало ли что? Автомобиль есть автомобиль, он может не успеть затормозить, особенно, когда пешеход выскакивает на проезжую часть неожиданно и быстро, - говорит уставшая от беспечности пешеходов женщина-водитель.

- Уважаемые пешеходы, будьте, пожалуйста, внимательны, не раздражайте водителей. И будьте здоровы! - подытожила свой «крик души» Ирина.

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