Дать зарплату всем медикам обязал регионы Кремль. Врачи работают в экстремальных условиях

Дмитрий Песков отметил, что врачи проявляют "абсолютный героизм" и достойны слов благодарности. А зарплата - в приоритете. Деньги медикам перечислили во все регионы.

В Кремле заявили о повсеместной нехватке врачей на фоне пандемии

Нехватка врачей в настоящее время ощущается повсюду, их зарплата должна быть в приоритете в любом регионе в зависимости от возможностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас везде ощущается нехватка врачей. Вы знаете, что врачи работают в экстремальных условиях, они в очередной раз проявляют абсолютный героизм, и, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это», — сказал Песков журналистам в пятницу.

Ему был задан вопрос по поводу появившейся информации о переманивании богатыми регионами врачей из более бедных территорий для работы с больными коронавирусом.

«Безусловно, сейчас зарплата врачей должна быть в приоритете в любом регионе, и поэтому здесь каждый регион должен регулировать эту область деятельности в зависимости от возможностей. Хотя мы знаем, что регионы получали отдельные деньги в связи с ковидом и, соответственно, они имеют возможность их использовать», — сказал Песков.

Депутаты Госдумы заявили, что «нагрузка на систему здравоохранения в российских регионах, и, в частности, на скорую медицинскую помощь, увеличилась в несколько раз». «При этом ситуация сложнее, чем весной, так как выросло количество подхвативших ОРВИ и другие сезонные заболевания. Но главная проблема заключается не в машинах, а в людях, — многие работают сверхурочно, заявили в Совете Федерации», — отметили парламентарии.