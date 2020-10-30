Где будет "мотать срок" Михаил Ефремов за смертельное ДТП?

Эксперты полагают, что в чувашскую колонию актер не поедет и выйдет на волю по УДО.

Где будет отбывать наказание Михаил Ефремов, рассказали общественники

Михаил Ефремов намерен отбывать наказание за смертельное ДТП в отряде хозяйственного обслуживания при московском СИЗО-5. Напомним, актера собирались отправить в колонию в Чувашии. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

В интервью радио Sputnik управляющий партнер юридического центра "Правовед" Николай Хованский объяснил, возможно ли это и как устроены хозяйственно-рабочие бригады в колониях и СИЗО.

"В каждой колонии и, в том числе, в следственных изоляторах, где Михаил Ефремов желает отбывать наказание, создаются так называемые хозяйственно-рабочие бригады. В этих бригадах осужденные могут работать исключительно по желанию, то есть их принудить к этим работам нельзя по закону. Если осужденный желает работать в этой бригаде, исполнять хозяйственно-бытовые нужды учреждения, при этом желает отбывать дальнейшее наказание в этом исправительном учреждении, то, как правило, исправительное учреждение идет ему на встречу", – сказал Николай Хованский.

Михаил Ефремов может провести весь срок в отряде хозяйственного обслуживания в СИЗО, но с большой долей вероятности он будет освобожден условно-досрочно, считает эксперт.

"Вероятно, ему даже изменят вид режима в связи с его положительной характеристикой, с его раскаянием, отличным поведением в период отбытия наказания. Скорее всего, его переведут на колонию-поселение, где он будет уже считаться вольнохожденцем, то есть он будет иметь возможность получать отпуск, выходные, иные блага и находиться за стенкой может и не будет", – сказал Николай Хованский.

Вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов в нетрезвом виде за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого впоследствии умер в больнице. На прошлой неделе Мосгорсуд снизил срок наказания Ефремову с восьми лет до 7,5 лет лишения свободы.