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Нашли маугли: 7-летний мальчик живет в лесной хижине с отцом

19:10 30.10.2020 Фото: Скриншот
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СК, прокуратура и уполномоченная п правам ребенка проверяют информацию о живущем в лесу ребенке из Балашихи. Местные жители говорят, что семья не может уехать на родину из-за пандемии.

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Маугли в Балашихе: в СК проверят, как 7-летний мальчик оказался в лесной хижине

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ взял на контроль ситуацию с семилетним мальчиком, живущим в Балашихе в хижине из мусора. 29 октября жители одного из микрорайонов сообщили в полицию о ребенке, приходящем из леса на детскую площадку без присмотра взрослых. Выяснилось, что ребенок живет со своим отцом в постройке из досок, пластика и вещей с помойки. Региональный СК начал проверку по факту инцидента.

Как сообщили в главке МВД по Московской области, впервые об условиях жизни ребенка стало известно после того, как жители микрорайона 1 мая увидели его, выходящего из леса на детскую площадку без присмотра взрослых. Горожане выяснили, что мама мальчика умерла и теперь он живет в лесу с отцом. 29 октября очевидцы сообщили о ситуации в отделение полиции.

В тот же день хижину и прилегающую территорию засняли на видео. На кадрах видно, что жилище сделано из деревянных досок и кусков пластика. Внутри грязь: подобранная на помойке сломанная мебель и импровизированная кровать на полу. Тем не менее побывавшие у хижины журналисты отмечают, что «по всей видимости, отец попытался позаботиться о ребенке»: у дома есть двери, а снаружи он утеплен порванными тканями, одеялами и старыми коврами.

Территория вокруг жилища забросана мешками с мусором, испачканной пластиковой посудой и старой одеждой. Отца и ребенка во время визита журналистов в хижине не было, однако ее тщательно охранял пес, который не переставал лаять, пока незваные гости не ушли.

Подмосковный СК считает, что такие условия угрожают жизни и здоровью ребенка. «По предварительным данным, ни у мальчика, ни у его отца нет документов. Они действительно проживают в лесу в хижине. Ребенок не посещает каких-либо образовательных и медучреждений», — сообщили в ведомстве.

Мальчика и отца уже доставили в отделение полиции — оттуда ребенка отвезли в больницу на осмотр. Следов насилия на теле несовершеннолетнего зафиксировано не было, сообщила РИА «Новости» уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

В подмосковном главке МВД уточнили, что мальчик жил в хижине лишь две недели — никаких противоправных действий в отношении него не совершали. «Установлено, что мальчик, около двух недель проживал в самодельной постройке с 46-летним жителем Средней Азии, предположительно отцом», — сказали в пресс-службе ведомства.

Между тем жительница микрорайона Елизавета утверждает, что этот лагерь бездомных существует давно — многие там проживают с детьми. «Там у них домики, сложенные из каких-то остатков», — сказала он телеканалу «360», добавив, что владельцы этих хижин обычно ходят по району с колясками в сопровождении собак.

Другая горожанка Вероника сказала, что видела семилетнего мальчика именно с людьми, везущими коляски. Источники СМИ также утверждают, что ребенок родился в лагере бездомных и там растет. По предварительным данным, отец ребенка — 46-летний уроженец Узбекистана, а мать — украинка. Этой весной женщина скончалась из-за проблем с сердцем.

Отец заботился о мальчике — отправлял помыться к знакомым в квартиру, расположенную неподалеку от лагеря, отпускал поиграть на детскую площадку. СМИ утверждают, что мужчина хотел уехать с сыном на родину, однако пандемия COVID-19 нарушила эти планы.

Сейчас региональный СК сообщил о намерении осмотреть хижину, а также допросить местного инспектора по делам несовершеннолетних, отца и врача, осматривавшего мальчика. По результатам проверки, будет дана оценка бездействию должностных лиц, отвечающих за контроль за условиями жизни и воспитания несовершеннолетнего. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ взял на контроль данную историю, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова в своем Telegram-канале.

Судьбу мальчика будут решать службы опеки.

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