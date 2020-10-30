После гибели 13 пациентов без кислорода в ковидном госпитале возбудили уголовное дело

В администрации Ростова-на-Дону и региональном минздраве проводятся обыски, сообщил источник в правоохранительных органах.

В Ростове-на-Дону возбудили дело после гибели пациентов ковидного госпиталя

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") после смерти пациентов ковидного госпиталя, действующего на базе городской больницы № 20 Ростова-на-Дону. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"По факту смерти пациентов в городской больнице № 20 Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ", - сказал собеседник агентства.

В связи с возбуждение уголовного дела в администрации Ростова-на-Дону, городском управлении здравоохранения, Минздраве Ростовской области, а также по месту жительства бывшего начальника управления здравоохранения Надежды Левицкой проходят обыски, сообщил источник.

21 октября Росздравнадзор сообщил, что проведет проверку после смерти в Ростове-на-Дону 13 пациентов с коронавирусом, которые были подключены к аппаратам ИВЛ и, по данным СМИ, умерли от нехватки кислорода. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль рассчитывает на оперативное расследование со стороны региональных властей обстоятельств смерти пациентов.

Помимо Росздравнадзора, ковидный госпиталь проверяют сотрудники Следственного комитета России, прокуратуры, Роспотребнадзора и специальная комиссия, созданная городскими властями.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, в регионе выявлено 29 683 случая заражения, 23 664 человека выздоровели, 789 пациентов умерло. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,02. Ранее власти региона ввели ограничения, призванные сдержать распространение инфекции.