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Сроки начала массовых прививок от COVID-19 назвали власти Москвы

21:57 30.10.2020 Фото: pexels.com
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По словам заммэра, в настоящий момент в столице уже создается крупная сеть прививочных кабинетов со специально вакциной от коронавируса. Обещают бесплатные прививки.

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Власти допустили начало массовой вакцинации в Москве через месяц
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В Москве вакцинация от коронавируса всех желающих может начаться в ближайший месяц. Об этом заявила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам вице-мэра, власти готовятся к тому, чтобы внедрять вакцину в гражданский оборот и прививать всех желающих. Однако пока необходимого объема препарата не поступило.

«Как только эта вакцина поступит, а я думаю, что вакцина поступит в ближайший месяц. Мы начнем ее массовое применение для всех желающих москвичей», — сказала Ракова.

По словам заммэра, в настоящий момент в Москве уже создается крупная сеть прививочных кабинетов со специально вакциной от коронавируса.

Она также сообщила, что в столице продолжаются пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса. К настоящему моменту первый компонент вакцины получили более 20 тыс. человек, второй — 10 тыс. «На сегодняшний день 10 тыс. человек уже полноценную вакцину получили», — сказала Ракова.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовая вакцинация москвичей от COVID-19 может начаться в конце ноября — начале декабря. Глава города считает, что к этому сроку будут произведены большие партии препарата.

В России на данный момент зарегистрировано две вакцины против коронавирусной инфекции. Первую разработал Центр им. Н.Ф.Гамалеи под наименованием «Спутник V». О ее регистрации объявил президент Владимир Путин в августе. Вторую вакцину «ЭпиВакКорона» разработал центр «Вектор». Ее зарегистрировали в октябре.

Ранее в Минздраве пообещали, что все граждане России смогут привиться от COVID-19 бесплатно.

COVID-19 бесплатно вакцина коронавирус препарат Анастасия Ракова
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