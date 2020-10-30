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Жившая полгода в шкафу девочка не нужна отцу: Он от нее отказался, а мать в психушке

22:08 30.10.2020 Фото: Скриншот
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Опеку над малышкой хочет оформить бабушка. Ребенка готовят к выписке.

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Отец отказался от найденной в шкафу истощенной малышки

Новый поворот в жуткой истории "девочки из шкафа" - именно так прозвали малышку из Свердловской области, которую мать полгода держала в шкафу и морила голодом.

На этот раз стало известно, что отец, который по закону теперь и должен был заботиться о маленькой дочери, отказался от нее. По некоторым данным, мужчина подписал согласие на воспитание ребенка бабушкой, а сам уехал на заработки в другой регион.

Напомним, младенца совершенно случайно нашли подруги женщины, которые во время застолья у нее дома услышали детский плач и обнаружили в шкафу истощенную девочку. Вероятно, она бы и не прожила эти полгода, если бы не старший брат, который изредка в тайне от матери ее кормил.

К 6 месяцам малышка весила всего 3 кг, у нее диагностировали дистрофию третьей степени. Постепенно она идет на поправку. Что касается матери, то в отношении ее возбудили уголовное дело. Впрочем, пока женщину проверяют на вменяемость, ее поместили в психиатрическую больницу.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заверил, что держит ситуацию с девочкой под личным контролем. Даже если Полина из больницы будет выписана в Дом ребенка, это не значит, что она больше не сможет попасть к родным.

По его словам, бабушке нужно обратиться в опеку и предоставить все нужные документы.

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