Сожгли в крематории на 2000 ковидных трупов больше, чем заявили власти

В официальной статистке смертей от коронавируса нет пациентов, умерших с диагнозом COVID-19, но от других заболеваний, а также скончавшихся в инфекционных стационарах.

В Смольном объяснили 2 тыс. погибших с коронавирусом вне статистики

В статистику крематория на Шафировском проспекте Санкт-Петербурга, где сжигают тела умерших с коронавирусом попадают все пациенты COVID-стационаров и с диагнозом "коронавирусная инфекция", а в официальной статистике заявлены только погибшие от COVID-19. Так в комздраве объяснили разницу в 2,1 тыс. погибших между данными крематория и Смольного.

"Особые условия кремации распространяются на тех, кто умер от коронавируса, у кого коронавирус был сопутствующим заболеванием, а также на тех, кто умер от внебольничной пневмонии и проходил лечение в перепрофилированном под коронавирус стационаре", — сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению

Там уточнили, что в официальной статистке по умершим именно от коронавируса нет пациентов, умерших с диагнозом коронавирус, но от других заболеваний, а также скончавшихся в инфекционных стационарах. Более того, смерть от коронавируса должна быть подтверждена летальной комиссией и свидетельством о смерти.

"Только после того, как они готовы и введены в электронные системы учета, умерший попадает в статистику. Но и это не окончательный вариант, а оперативный. Диагноз может поменяться при получении новых данных", — подчеркнули в комздраве.

Согласно данным крематория, с 14 апреля по 27 октября во втором корпусе крематория на Шафировском проспекте, который предназначен для скончавшихся от COVID-19, сожгли 5868 тел, передает dp.ru. Согласно данным властей, за этот же период в Петербурге зафиксировано гораздо меньшее количество смертей пациентов с инфекцией — 3674 летальных исхода.