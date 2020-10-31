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Деньги / Общество

Копейка к копейке: Международный день экономии отмечается 31 октября

09:00 31.10.2020 Фото: pxhere.com
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В 1989 году Международный День Экономии официально закреплен директивой ООН.

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В 1989 году Международный День Экономии официально закреплен директивой ООН

Международный день экономии (International Saving Day) отмечается ежегодно 31 октября.

27 октября 1924 года представители сберегательных банков из 29 стран собрались в итальянском Милане на свой Первый международный конгресс сберегательных банков (1st International Savings Bank Congress).

В последний день конгресса — 31 октября — родилась идея, заключающаяся в том, чтобы «в память о первом собрании сберегательных банковских институтов всех стран» каждый год отмечать этот день, как Всемирный день сбережений (накоплений). Итальянский профессор Равизза (Ravizza) провозгласил этот день Международным днем экономии.

Однако, посвятить этот день, по замыслу его создателей, следует не только экономии денег, но и экономии в широком смысле этого слова: экономии времени, сил, бережному отношению к вещам и тому подобным темам.

В 1989 году Международный День Экономии официально закреплен директивой ООН.

Сегодня многие забыли о существовании Всемирного дня экономии отчасти потому, что он совпадает с Хэллоуином.

Международный день экономии ежегодно отмечается в мире 31 октября за исключением тех стран, в которых эта дата является праздничной, поскольку идея Дня заключалась в том, чтобы все банки были открыты, и население имело возможность переводить сбережения на свои счета. В Германии, например, Всемирный день экономии отмечается в последний рабочий день перед 31 октября, так как 31 октября является выходным днем в некоторых областях (Днем Реформации).

Источник: calend.ru

International Saving Day банк история Международный день экономии праздник экономия Ravizza ООН
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