Астропрогноз на субботу 31 октября: Перемены сегодня могут оказаться судьбоносными

Если вы любите предсказуемость и не хотите никаких перемен, в этот день вам лучше реже выходить из дома.

Звезды гороскопа советуют не доверять неторопливому течению событий – поверьте, эта неторопливость обманчива

Звезды гороскопа советуют не доверять неторопливому течению событий – поверьте, эта неторопливость обманчива, и ситуация способна круто измениться в любой момент. Чувства могут нахлынуть неожиданно, захватив вас с головой и увлекая в самом непредсказуемом направлении. Больше того, перемены могут оказаться судьбоносными, однако не пытайтесь заранее просчитать их исход – это все равно не получится. Другими словами, если вы любите предсказуемость и не хотите никаких перемен, в этот день вам лучше реже выходить из дома. А если уж вышли, то доверьтесь интуиции и судьбе.

ОВЕН

День у Овна в целом обещает пройти спокойно и позитивно. Тем не менее, в течение дня возможны неожиданные повороты. Не исключено, что какая-то встреча резко изменит все ваши планы. Однако все эти события будут носить кратковременный характер. Скорее это будет похоже на бурный, но скоротечный, грибной дождь в погожий летний день, вслед за которым снова выглянет солнце.

ТЕЛЕЦ

В жизнь Тельца ворвется свежая струя. Возможно, это будет некое новое, непривычное чувство. Или, быть может, случайный взгляд на знакомые вещи заставит Тельца увидеть в них неожиданный смысл. Смотрите, как бы вам не потерять голову! Последствия этих увлечений Тельца еще долго могут расходиться по его судьбе, словно круги по воде.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды гороскопа будут благосклонны к Близнецам. День обещает складываться достаточно позитивно и без особенных потрясений. Будет время и отдохнуть, и делами заняться. В течение дня Близнецов вполне могут ожидать приятные неожиданности. А от неприятных поворотов Близнецов убережет их внутренняя осмотрительность и обострившаяся интуиция.

РАК

С самого утра в душе у Рака начнет потихоньку сжиматься некая невидимая пружина. Ни окружающие, ни сам Рак могут этого даже не замечать, а когда заметят, будет уже поздно. Ведь если эта пружина сорвется, мало не покажется никому! День же будет достаточно наполнен событиями, которые могут спровоцировать у Рака вспышку внезапного гнева. Со стороны это будет похоже на то, как если бы кто-то решил поиграть со спичками рядом с бочкой бензина.

ЛЕВ

День у Льва обещает складываться довольно удачно. С самого утра звезды гороскопа будут настраивать вас на позитивный лад, наполняя спокойной, уверенной силой. Впрочем, расслабляться не следует: в течение дня судьба может не раз предоставить Льву прекрасные шансы для того, чтобы одержать верх над своими соперниками или конкурентами. Упустив же эти шансы, Лев будет еще долго сожалеть об этом.

ДЕВА

Деве будет очень полезен полноценный отдых в кругу самых близких людей. Скорее всего, свободное время ей захочется провести дома, однако в течение дня планы Девы могут неоднократно меняться. Хоть сама Дева и не настроена проявлять инициативу, но с удовольствием примет предложение погулять или сходить в гости к друзьям. Главное, чтобы это предложение исходило от человека, с которым Деве по-настоящему комфортно.

ВЕСЫ

Весам захочется наконец-то отдохнуть и расслабиться, вот только получится это вряд ли. Скорее всего, едва только Весы поудобнее устроятся в каком-нибудь уютном местечке с желанием ничего не делать в ближайшие часы, как обстоятельства заставят их резко изменить свои планы. Или просто какая-то идея неожиданно придет им в голову, напомнив о поговорке: «Охота пуще неволи».

СКОРПИОН

Скорпиона могут ожидать разнообразные сюрпризы. В его сердце может вспыхнуть неожиданная и бурная страсть, которая вряд ли ограничится простым романом. Даже если этот роман не будет долгим, он все равно оставит в душе ощутимый след. Чувства могут нахлынуть на Скорпиона настолько внезапно, что он совершенно не успеет к ним подготовиться. А могут и не нахлынуть – здесь уж кому как повезет.

СТРЕЛЕЦ

Стрельца лучше не провоцировать! Даже несмотря на его кажущуюся покладистость и безмятежность. Не то что окружающим, но даже самому Стрельцу может показаться, что он – само спокойствие и миролюбие, однако тем неожиданней будет внезапный приступ раздражения. Одним словом, не дразните Стрельца – так всем будет лучше!

КОЗЕРОГ

Самый эффективный путь для Козерога – это не противиться обстоятельствам и спокойно плыть по течению. В этот день бессмысленно спорить с судьбой и тем более пытаться действовать по строгому плану. Планы строить, конечно же, можно, но при этом Козерогу следует быть готовым к тому, что в течение дня они могут неоднократно меняться. Доверьтесь своей интуиции – она подскажет, как лучше действовать в неожиданных ситуациях.

ВОДОЛЕЙ

Творческий порыв может накатить на Водолея совершенно неожиданно, буквально на ровном месте. Без предупреждения, как цунами. Эта волна накроет Водолея с головой, унесет в непонятные дали, заставит забыть обо всех текущих делах и планах. Но по концовке, глядишь, и оставит после себя на берегу какую-нибудь бесценную жемчужину.

РЫБЫ

Никакие непредвиденные обстоятельства не смогут сбить Рыб с ритма. Возможно, какие-то незапланированные события на время отвлекут их, но это не помешает Рыбам сорганизоваться и все-таки довести свои дела до конца. Так что в целом день обещает пройти продуктивно, особенно если Рыбы не будут раздражаться на досадные помехи.

Источник: ysia.ru