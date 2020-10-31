Длинноволосая блондинка Яна вышла замуж за жениха Ивана в Бердске. Пара вместе уже 5 лет

Молодые люди познакомились благодаря общим знакомым. "Наверное, это была любовь с первого взгляда": с улыбкой рассказывает Яна.

В начале отношений, как и у большинства пар у влюбленных был конфетно-букетный период. Стать законными супругами Яна и Иван решили ещё год назад

Снежным утром, 30 октября, в Бердском ЗАГСе официальными супругами стала пара Яны и Ивана.

Молодожены уже знакомы 5 лет. Они познакомились, когда ребятам было по 20 лет.

-Мы встретились в доме общих знакомых, наверное, это была любовь с первого взгляда,- с улыбкой рассказывает Яна.

В начале отношений, как и у большинства пар у влюбленных был конфетно-букетный период. Стать законными супругами Яна и Иван решили ещё год назад.

-Расписаться мы хотели в ноябре 2019 года , но из-за коронавируса нам пришлось ждать целый год,- поделилась невеста.

Для регистрации брака девушка выбрала воздушное белое платье, наверх его она надела полушубок из белого меха. Букет невесты состоял из роз нежного кораллового цвета. Бутоньерка Ивана состояла из таких же цветов. Сам жених был в классическом черном костюме.

"Курьер. Среда. Бердск" желает крепкого брака молодым

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