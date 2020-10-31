Мощные обряды в Велесову ночь с 31 октября на 1 ноября: Как исполнить заветное желание в ночь великой силы

У СКАНДИНАВОВ этот день называется – САМАЙН.
В АМЕРИКЕ – ХЭЛЛОУИН.
Велесова ночь – это ночь великой силы, когда истончаются границы между мирами, когда духи наших предков и тех, что будут жить после нас, предстают неотъемлемым целым, вместе с умирающим и обновляющимся миром, со стихиями и их мощью.
Прежде всего, это семейный праздник. Считалось, что в Велесову ночь духи предков возвращаются к своим потомкам, чтобы преподнести им уроки и благословить весь род. Перед наступлением темноты разводили Огонь, прыжки через который, а также хождение босыми ногами по раскаленным углям было обрядом очищения и освобождения от злых сил. Именно поэтому празднование Велесовой ночи для Славян имело особое значение
Ночь с 31 октября на 1 ноября - самое лучшее время года для общения с усопшими, в эту ночь нужно попросить у них прощение за те обиды, которые мы наносили им при их жизни.
Велесова ночь - время одиночества, в темные ночи мы пробираемся к скрытому в собственной душе, в своих тайниках. Это возможность разобраться в себе.
Именно поэтому в неделю до и после праздника часто появляется ощущение новой освоенной ступени, инициации. Получается то, чего раньше не выходило, прежние умения становятся еще точнее.
В канун Велесовой ночи приходит знание о лишнем, мы осознаем, что в нашей жизни- ненужное украшение, досадная помеха. Изжившие себя отношения, старые вещи, любая обуза - все это, бережно хранимое когда-то, теперь нужно отпустить. Мы не просто испытываем потребность расстаться с этим, мы,
наконец, можем это сделать – и в Ночь Духов разбрасываем камни без боли и сожалений.
В этот вечер даже обычная уборка приобретет магическое значение - соберите весь хлам, копившийся годами и собиравший на себе пыль и ваше собственное раздражение, и избавьтесь от него. Выметите за ворота ваши обиды и не позволяйте более никому устраивать мусорные кучи на вашем пути, будь то самые настоящие кучи пыли или же кучи чужих проблем, аккуратно перегружаемые на ваши плечи.
Это Огненный праздник, сжигающий всё отжившее.
Друиды, жрецы древних кельтов, предпочитали в эту ночь не веселиться, а собирались в рощах и разводили огромные священные костры. Уголёк от такого костра нужно было принести в дом и разжечь очаг, тогда он получал мистическую силу, защищающую дом от зла. Современная интерпретация – множество зажженных свечей в доме.
Поскольку считается, что в Самайн открываются ворота в будущее, ночь – отличное время для гадания. Друиды, всматриваясь в причудливый танец языков пламени, предсказывали будущее, но этот приём доступен и простым смертным.
Нужно только сосредоточиться, задав мысленно вопрос, и всматриваться на протяжении нескольких минут в огонь костра или свечи. Можете увидеть весьма расплывчатые очертания, а с помощью интуиции можно трактовать увиденное.
Утром 31 октября (после рассвета) зажигают в общем помещении (гостиная, кухня у кого что) зале в подсвечниках новые свечи по количеству человек в семье, живущих в доме на данное время. Считается, что это приносит удачу, здоровье любовь.
Можно разнообразить этот ритуал со свечками – использовать для каждого члена семьи свечку того цвета, что отвечает за самую актуальную для него в грядущем году сферу жизни (розовая-любовь, белая-здоровье, фиолетовая-духовные знания, зелёная-богатство, красная-любовь, усиление страсти), на свече иглой написать имя (имя должно заканчиваться ненамного не доходя до фитиля), смазать свечку маслом (так же можно по сферам жизни ) и зажечь. Свечи должны прогореть полностью.
На Велесову ночь можно не только загадать заветное желание, но и тут же узнать сбудется ли оно. Для этого нужно взять два красных яблока. Одно разрезать пополам и посмотреть на срез. Если хотя бы одна косточка оказалась повреждена, значит на пути к исполнению желания есть препятствия и чем больше косточек повреждено, тем больше препятствий. Если все косточки целы, то желание сбудется, причем очень скоро. Второе яблока подержите в руках, загадайте желание и положите его под подушку, а утром съешьте – вероятность исполнения вашего желание от этого незамысловатого ритуала повысится в разы.
Можно поступить иначе:
Загадать желание на год вперед, взять в руку носовой платок и говорить три раза:
«Будет исполнено желание мое великое, ибо тем Мир (Бог, богиня и т.п.) помогает, кто просит помощи.
Помощь придет неведомыми путями, и желание мое реальностью обрастет, событиями приобретет путь для осуществления, и (Великим духом, Богами, Миром, Вселенной — кто во что верит) дано мне будет то, о чем прошу Его. Платок завяжу, и буду ждать. Да будет Так. Аминь.»
Завязать платок узлом и носить при себе до исполнения желания, а потом сжечь, не развязывая.
От вредных привычек, страшных болячек и всего ненужного:
Самайн — это день, когда лето сменяется зимой, что, по мнению предков, равнозначно переходу от жизни к смерти. Поэтому в эту ночь можно провести ритуал, чтобы избавиться от ненужной вам черты характера (например, суетливость, боязнь чего-либо, гнев и так далее), привычки (курить, пить, в интернете зависать) и т.п.
Для этого зажгите две свечи оранжевого цвета, стебель полыни или ветвь дуба (наши предки жгли в эту ночь дубовые дрова и хранили угольки в печи с теми же целями). Потом напишите на листе бумаги те черты, от которых хотите избавиться, и скажите 1 раз заговор:
«Умирающий мир, измени то, что мучает меня. Духи, поверните силы вспять: от темноты к свету, от зла к добру, от ненависти к любви, от бед к счастью, от смерти к жизни. Да будет так. Аминь.»
После этого сожгите записку в пламени свечей, затушите, а пепел развейте по ветру.
Где среди зимы и в мегаполисе взять полынь, или дуб? В аптеке продается кора дуба и полынь.
У кельтов Самайн являлся вратами в зиму, мостом между былым и грядущим, миром живых и потусторонними пределами, отмечал начало нового годового цикла.
На Самайн можно провести ритуал, направленный на преодоление разобщенности, разъединенности частей одного целого, связанных с прошлым и будущим. Например, вы разрываетесь между двумя работами, хобби и личной жизнью… Или вам не хватает мужества расстаться с тем, что уже отжило свое, будь это работа или отношения, и сделать шаг навстречу исполнению нового желания..
Помедитируйте на воду, проникнитесь осознанием того, что возникающие в жизни проблемы и трудности так же преходящи, а время подобно потоку, уносящему все в небытие.
Мысленно (или вслух) попрощайтесь с вашей проблемой и перейдите на противоположную сторону моста — ту, с которой будете видеть текущую по направлению к вам воду.
Представьте, что эта вода подобна времени, которое принесет вам то, к чему вы стремитесь. Как можно подробнее представьте вашу цель.
Теперь достаньте листок бумаги и напишите ваше желание. Отнеситесь к этому творчески — к примеру, вы можете не написать, а нарисовать вашу цель. Или можете использовать для этого не бумагу, а какой-нибудь предмет, который станет вашим амулетом. Если владеете рунами — подберите подходящий рунескрипт.
После этого спрячьте листок или предмет, чтобы потом носить его при себе или поместить его на видное место. Постойте еще немного на мосту, если хотите, а потом сойдите с него — но уже на другой берег, что завершит ваш переход от прошлого к будущему.