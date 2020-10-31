Мощные обряды в Велесову ночь с 31 октября на 1 ноября: Как исполнить заветное желание в ночь великой силы

ВЕЛЕСОВА НОЧЬ. (31 ОКТЯБРЯ – 1 НОЯБРЯ).

У СЛАВЯН ночь с 31 октября (листопада) на 1 ноября(груденя) называется ВЕЛЕСОВА НОЧЬ.У СКАНДИНАВОВ этот день называется – САМАЙН.В АМЕРИКЕ – ХЭЛЛОУИН.Велесова ночь – это время, когда Белобог окончательно передаёт Коло Года Чернобогу, а Врата Нави до первых петухов (либо до самого рассвета) широко распахнуты в Явь. Следующий день (1 груденя/ноября) иногда называют Мариным днём, сообщает ШКОЛА "СОЗДАНИЕ СЧАСТЬЯ" Л.ТРУБЕЦКОЙ

Велесова ночь – это ночь великой силы, когда истончаются границы между мирами, когда духи наших предков и тех, что будут жить после нас, предстают неотъемлемым целым, вместе с умирающим и обновляющимся миром, со стихиями и их мощью.

Прежде всего, это семейный праздник. Считалось, что в Велесову ночь духи предков возвращаются к своим потомкам, чтобы преподнести им уроки и благословить весь род. Перед наступлением темноты разводили Огонь, прыжки через который, а также хождение босыми ногами по раскаленным углям было обрядом очищения и освобождения от злых сил. Именно поэтому празднование Велесовой ночи для Славян имело особое значение

Ночь с 31 октября на 1 ноября - самое лучшее время года для общения с усопшими, в эту ночь нужно попросить у них прощение за те обиды, которые мы наносили им при их жизни.

Велесова ночь - время одиночества, в темные ночи мы пробираемся к скрытому в собственной душе, в своих тайниках. Это возможность разобраться в себе.

Именно поэтому в неделю до и после праздника часто появляется ощущение новой освоенной ступени, инициации. Получается то, чего раньше не выходило, прежние умения становятся еще точнее.

В канун Велесовой ночи приходит знание о лишнем, мы осознаем, что в нашей жизни- ненужное украшение, досадная помеха. Изжившие себя отношения, старые вещи, любая обуза - все это, бережно хранимое когда-то, теперь нужно отпустить. Мы не просто испытываем потребность расстаться с этим, мы,

наконец, можем это сделать – и в Ночь Духов разбрасываем камни без боли и сожалений.

В этот вечер даже обычная уборка приобретет магическое значение - соберите весь хлам, копившийся годами и собиравший на себе пыль и ваше собственное раздражение, и избавьтесь от него. Выметите за ворота ваши обиды и не позволяйте более никому устраивать мусорные кучи на вашем пути, будь то самые настоящие кучи пыли или же кучи чужих проблем, аккуратно перегружаемые на ваши плечи.

Это Огненный праздник, сжигающий всё отжившее.

Друиды, жрецы древних кельтов, предпочитали в эту ночь не веселиться, а собирались в рощах и разводили огромные священные костры. Уголёк от такого костра нужно было принести в дом и разжечь очаг, тогда он получал мистическую силу, защищающую дом от зла. Современная интерпретация – множество зажженных свечей в доме.

Поскольку считается, что в Самайн открываются ворота в будущее, ночь – отличное время для гадания. Друиды, всматриваясь в причудливый танец языков пламени, предсказывали будущее, но этот приём доступен и простым смертным.

Нужно только сосредоточиться, задав мысленно вопрос, и всматриваться на протяжении нескольких минут в огонь костра или свечи. Можете увидеть весьма расплывчатые очертания, а с помощью интуиции можно трактовать увиденное.

Утром 31 октября (после рассвета) зажигают в общем помещении (гостиная, кухня у кого что) зале в подсвечниках новые свечи по количеству человек в семье, живущих в доме на данное время. Считается, что это приносит удачу, здоровье любовь.

Можно разнообразить этот ритуал со свечками – использовать для каждого члена семьи свечку того цвета, что отвечает за самую актуальную для него в грядущем году сферу жизни (розовая-любовь, белая-здоровье, фиолетовая-духовные знания, зелёная-богатство, красная-любовь, усиление страсти), на свече иглой написать имя (имя должно заканчиваться ненамного не доходя до фитиля), смазать свечку маслом (так же можно по сферам жизни ) и зажечь. Свечи должны прогореть полностью.