Когда появятся лекарства в аптеках Бердска, ответила вице-мэр Жанна Шурова

Администрация Бердска ежедневно проводит контроль аптек, о результатах докладывают губернатору и в минпромторг Новосибирской области.

Жанна Шурова о ситуации с поставкой лекарственных препаратов

Заместитель главы администрации (по вопросам экономического развития) Жанна Шурова 30 октября рассказала, что на сегодняшний день медикаменты в аптеках города есть, однако их объема не хватает на всех потребителей.

Администрация Бердска ежедневно проводит контроль аптек, о результатах докладывают губернатору и в министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Жанна Сергеевна отметила, что ситуация с поставкой лекарственных препаратов должна измениться в ближайшее время, передает пресс-центр мэрии Бердска.