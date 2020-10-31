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Когда появятся лекарства в аптеках Бердска, ответила вице-мэр Жанна Шурова

12:03 31.10.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Администрация Бердска ежедневно проводит контроль аптек, о результатах докладывают губернатору и в минпромторг Новосибирской области.

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Жанна Шурова о ситуации с поставкой лекарственных препаратов
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Когда появятся лекарства в аптеках Бердска, ответила вице-мэр Жанна ШуроваМировая ЧС: о неожиданных долгосрочных последствиях COVID-19 заявила ВОЗЕщё 285 новостей

Заместитель главы администрации (по вопросам экономического развития) Жанна Шурова 30 октября рассказала, что на сегодняшний день медикаменты в аптеках города есть, однако их объема не хватает на всех потребителей.

Администрация Бердска ежедневно проводит контроль аптек, о результатах докладывают губернатору и в министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Жанна Сергеевна отметила, что ситуация с поставкой лекарственных препаратов должна измениться в ближайшее время, передает пресс-центр мэрии Бердска.

аптека доклад лекарства медикаменты Жанна Шурова
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От редакции

Какие препараты вам не удалось купить в бердских аптеках?

Аноним, 31 октября 2020 12:16
в июне покупал "Мелоксикам" за 96 рублей, в октябре по цене 196 руб. Вот Вам и нет роста цен на медикаменты. Этот препарат никакого отношения не имеет к эпидемии.

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