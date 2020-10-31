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Какую погоду обещают синоптики в Бердске в последний день октября 2020?

08:32 31.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В субботу в Бердске будет пасмурно. В воскресенье синоптики прогнозируют некоторые изменения.

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31 ноября 2020 в Бердске возможны осадки в виде дождя и мокрого снега

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области в ближайшие сутки будет облачно, местами небольшой мокрый снег, по западу преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы.

На дорогах местами гололедица. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью: -4, +1°С, днем: +1, +6°С.

В Бердске в субботу, 31 октября, синоптики обещают пасмурную погоду. Температура днем - около плюс 1 градус. В воскресенье прогнозируют потепление на пару градусов. 1 ноября небо все-таки прояснится.

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