Какую погоду обещают синоптики в Бердске в последний день октября 2020?

В субботу в Бердске будет пасмурно. В воскресенье синоптики прогнозируют некоторые изменения.

31 ноября 2020 в Бердске возможны осадки в виде дождя и мокрого снега

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области в ближайшие сутки будет облачно, местами небольшой мокрый снег, по западу преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы.

На дорогах местами гололедица. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью: -4, +1°С, днем: +1, +6°С.

В Бердске в субботу, 31 октября, синоптики обещают пасмурную погоду. Температура днем - около плюс 1 градус. В воскресенье прогнозируют потепление на пару градусов. 1 ноября небо все-таки прояснится.

_________________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.