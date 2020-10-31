Шокирующие цифры COVID-19 за сутки на 31 октября в Бердске обнародовал оперативный штаб

Статистика ковида в Бердске растет с каждым днем

По данным оперативного штаба, на 31 октября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся не менее 1800 жителей города.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 433 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у нескольких бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На вечер субботы, 31 октября, выявили 10 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 527 случаев заболевания коронавирусом.