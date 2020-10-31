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Шокирующие цифры COVID-19 за сутки на 31 октября в Бердске обнародовал оперативный штаб

17:30 31.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Всего среди бердчан зарегистрировано уже 527 случаев заражени коронавирусной инфекцией.

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Статистика ковида в Бердске растет с каждым днем
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Зашкаливает статистика зараженных COVID-19 за сутки на 31 октября в России. Жертв коронавируса все большеШокирующие цифры COVID-19 за сутки на 31 октября в Бердске обнародовал оперативный штабЕщё 289 новостей

По данным оперативного штаба, на 31 октября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся не менее 1800 жителей города.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 433 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у нескольких  бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На вечер субботы, 31 октября, выявили 10 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 527 случаев заболевания коронавирусом.

COVID-19 анализы на коронавирус оперативный штаб
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От редакции

Статистика ковида остается пугающей?

AGGA, 31 октября 2020 18:15
Да нет... статистика не пугает. Страшно то, что за пределами официально статистики.

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