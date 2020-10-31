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"Жириновский, извинись!": Кадыров потребовал от лидера ЛДПР не трогать религию

09:58 31.10.2020 Фото: Инстаграм
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Глава Чечни ответил на слова Жириновского о том, что руководители субъектов РФ не в праве вмешиваться во внешнюю политику, а Кадыров публично осудил Макрона.

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Кадыров призвал Жириновского не затрагивать религиозные чувства мусульман

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который ранее раскритиковал его обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Ранее глава Республики осудил слова французского лидера, заявившего, что Париж намерен поддерживать публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. По мнению Кадырова, Макрон таким образом поддерживает провокации, тем самым подстрекая мусульман "совершать преступления".

Позже Владимир Жириновский отреагировал на слова Кадырова в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Глава партии ЛДПР отметил, что руководители российских субъектов не должны вмешиваться во внешнеполитические вопросы. А также посоветовал избегать комментариев в поддержку террористических действий.

- Надо, конечно, чтобы не было, никаких комментариев в поддержку любых террористических действий, даже если они чем-то обусловлены, кто-то считает какое-то оскорбление…- сказал он в эфире.

Позднее в своем Телеграм-канале чеченский лидер дал ответ. Он посоветовал Жириновскому не поднимать темы карикатур на Мухаммеда и борьбы с терроризмом.

- Жириновскому лучше не касаться этой темы. Не упоминай религию, Жириновский.<...> Лучше для пиара поискать себе другие темы. В России проживает 30 миллионов мусульман. И не стоит затрагивать их религиозные чувства. Жириновский, извинись за свои слова., - написал глава Чеченской Республики в своем посте.

Кадыров также добавил, что никогда не оправдывал терроризм и всех, кто к нему причастен, поскольку ранее "лично участвовал в борьбе с этой заразой и победил, потеряв тысячи боевых товарищей".

Накануне Макрон выступил с речью о борьбе с сепаратизмом во Франции, и сообщил, что 9 декабря представит законопроект, который будет направлен на укрепление республиканских ценностей. По мнению французского лидера, власти собираются бороться с сепаратизмом мусульман через образование детей, и построение «просвещенного ислама» в стране. Поводом для этого стало жестокое убийство учителя, который до этого показывал детям карикатуры с изображением пророка Мухаммеда.

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