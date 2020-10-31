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Число жертв мощного землетрясения в турецком Измире возросло до 24

09:28 31.10.2020 Фото: Mehmet Ozdogru / Keystone Press Agency / Global Look Press
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Ранены свыше 800 человек. Информации о том, что при землетрясении пострадали граждане страны, нет.

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Родственники возможных жертв землетрясения в Турции ждут, пока спасатели ищут выживших под завалами

Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 24, пострадавших — до 804, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Ранее сообщалось о 20 скончавшихся и 786 раненых.
"Число погибших увеличилось до 24, раненых — до 804", - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе Турции. Эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, местные сейсмологи оценили магнитуду в 6,9.

По сообщениям СМИ, на острове Самос погибли два ребенка, еще 20 человек получили ранения.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что солидарность Анкары и Афин перед лицом затронувшего обе страны бедствия "ценнее многих вещей в жизни".
Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.

По сообщению российского посольства в Анкаре, информации о том, что при землетрясении пострадали граждане страны, нет.

Позднее агентство Anadolu сообщило, что у берегов Турции в Эгейском море произошло второе за день землетрясение, его магнитуда составила 5,1. Эпицентр находился в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны.

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