Разгромила католическую церковь толпа выходцев из Турции в Вене

Нападавшие в Антонскирхе кричали "Аллаху Акбар". Кроме этого, разгневанная толпа устроила бунт, пинала скамейки и исповедальню.

В Вене 50 человек разгромили католическую церковь

В Вене неизвестные напали на католическую церковь. Порядка 50 человек ворвались в храм и разбили церковную утварь. Об этом 30 октября сообщает heute.at.

По данным издания, нападавшие в Антонскирхе кричали "Аллаху Акбар". Кроме этого, разгневанная толпа устроила бунт, пинала скамейки и исповедальню.

Следователи из Управления по защите Конституции в настоящее время предполагают, что ворвавшиеся в церковь - группу турецких молодых людей. По данным правоохранительных органов, за несколько часов до произошедшего они собирались на преступление через социальные сети.