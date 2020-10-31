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Разгромила католическую церковь толпа выходцев из Турции в Вене

10:34 31.10.2020 Фото: pixabay.com
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Нападавшие в Антонскирхе кричали "Аллаху Акбар". Кроме этого, разгневанная толпа устроила бунт, пинала скамейки и исповедальню.

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В Вене 50 человек разгромили католическую церковь

В Вене неизвестные напали на католическую церковь. Порядка 50 человек ворвались в храм и разбили церковную утварь. Об этом 30 октября сообщает heute.at.

По данным издания, нападавшие в Антонскирхе кричали "Аллаху Акбар". Кроме этого, разгневанная толпа устроила бунт, пинала скамейки и исповедальню.

Следователи из Управления по защите Конституции в настоящее время предполагают, что ворвавшиеся в церковь - группу турецких молодых людей. По данным правоохранительных органов, за несколько часов до произошедшего они собирались на преступление через социальные сети.

напали неизвестные социальные сети толпа церковь
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