Розыск: На видео двое поджигателей двери в подъезде попали в Новосибирске

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (Умышленное повреждение имущества путем поджога). Полиция ждет сообщений о неизвестных поджигателях.

Полиция разыскивает поджигателей

Отделом полиции «Калининский» УМВД России по городу Новосибирску устанавливаются личности двоих мужчин (на видео), которые 17.10.2020 в 02.30 в подъезде дома 136 по улице Кропоткина совершили поджог тамбурной двери, после чего скрылись. Об этом 31 октября сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (Умышленное повреждение имущества путем поджога).

Всех, кому что-либо известно о подозреваемых, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-20-02, 232-19-61.