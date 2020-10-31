Новые выплаты на детей и налоговые отсрочки ждут россиян в ноябре 2020. Читайте подробности

Россиян в ноябре ждут новые детские выплаты и последние налоговые отсрочки

Ноябрь 2020 года приготовил для россиян сразу несколько новых социальных законов.

Новое в системе «Мир»

Одни из самых серьезных изменений, как и месяц назад, следует ожидать держателям банковских карт платежной системы «Мир». И если с октября на нее начали начислять все без исключения социальные выплаты, то в грядущем месяце речь пойдет еще и о частниках. Так, с 1 ноября в России вступает в силу закон от 31 июля 2020 года № 290-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей"». Согласно этому документу, все торговые онлайн-площадки страны будут обязаны принимать оплату по карте «Мир». Пока это правило будет распространяться лишь на агрегаторы, чья годовая выручка превышает 40 миллионов рублей. Однако, как ожидается, в будущем эта планка будет снижена. Так, с 1 марта 2021 года она составит 30 миллионов рублей, с 1 июля – 20 миллионов.

При этом речь в любом случае идет о больших суммах. По данным ЦБ, за последние 5 лет доля безналичных платежей в розничном обороте выросла в 2,5 раза, превысив 66 %. Большинство небольших точек продаж и услуг уже принимает карты, а те, кто этого не делает, как правило, скрывает истинный размер своего оборота, предлагая клиентам расплачиваться переводами на карту физлица.

Помимо этого, с 1 ноября НСПК начнет взимать со всех организаций, принимающих карты «Мир» для оплаты, штрафы за превышение лимита по неправомерным транзакциям. Речь идет об операциях, проведенных без согласия клиента: краже денег с карты, оплате покупок чужой картой в магазине или Интернете. Если их объем превысит 0,5 % от суммы всех транзакций или 1 миллион рублей, НСПК начнет принимать меры. Строго говоря, эта норма была принята еще 1 августа, однако именно в грядущем месяце она заработает в полную силу. Это будет означать окончательное уравнивание карт «Мир» в правах с системами Mastercard и Visa, в отношении которых такие ограничения действуют уже довольно давно.

Новые заботы автомобилистов

Ноябрь готовит сразу несколько нововведений и для российских автолюбителей. Так, уже с первого числа месяца все владельцы автомобилей в случае дорожно-транспортного происшествия смогут оформить электронное извещение о нем, находясь в любой точке нашей страны. Для этого необходимо, чтобы оба участника были зарегистрированы на портале госуслуг, и хотя бы у одного из них было установлено приложение «Помощник ОСАГО». Помимо этого, оформить ДТП онлайн теперь можно будет и в том случае, если машина зарегистрирована на юридическое лицо. До сих пор такая норма распространялась лишь на ограниченный перечень регионов, в число которых входили Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Республика Татарстан.

Также с наступлением последнего месяца осени практически уходят в небытие бумажные паспорта транспортных средств. Отныне они будут выдаваться только взамен утраченных или пришедших в негодность. Что же касается покупок автомобилей, то теперь в таких случаях выдача ПТС осуществляться не будет. Конечно, совсем без паспорта машина не останется, однако существовать он будет исключительно в электронном виде. Купивший же новый автомобиль водитель получит на руки лишь выписку из ПТС. Оформлением паспортов будут заниматься как производители (в том случае, если машина произведена в России), либо официальные импортеры (в случае иномарок). Также с 1 ноября меняется внешний вид свидетельства о регистрации транспорта

Также уже через несколько дней пополнится перечень товаров, которые должны проходить обязательную маркировку. В соответствии с постановлением правительства все участники оборота шин должны вносить сведения об их маркировке в единую мониторинговую систему. Эта мера коснется и тех, кто на 15 декабря этого года будет иметь в запасе нереализованные шины, введенные в оборот до 1 ноября – их нужно будет обязательно промаркировать до 1 марта следующего года. На первый взгляд это нововведение является малозначительным для подавляющего большинства граждан, однако это не так, поскольку система «Честный знак» разработана для защиты прав потребителей. Через приложение любой гражданин сможет сообщить об обнаруженной нелегальной продукции, и эта информация будет передана в контрольный орган.

Помощь семьям

С 1 ноября для оформления пособия на ребенка в возрасте от трех до семи лет не надо будет предоставлять сведения об алиментах. Госорган, отвечающий за выдачу пособий, должен будет сам запросить необходимую информацию. Пособие в размере 50 % регионального прожиточного минимума получают с 1 января 2020 года семьи с низким доходом. А с 7 ноября возобновляется коронавирусное правило, по которому автоматически продлеваются ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка до трех лет семьям, в которых среднедушевой доход не больше двух прожиточных минимумов. Эта норма действовала в России с 1 апреля по 1 октября.

И еще одно дополнение, которое станет важным для множества российских семей. С 1 ноября продолжит действовать льготная ипотека под 6,5 % годовых. Напомним, изначально эта мера начала действовать еще 17 апреля, после того как президент России Владимир Путин на совещании по поддержке строительной отрасли предложил запустить специальную льготную ипотечную программу. Льготная ипотека выдается на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей составляет 12 миллионов рублей. Для других регионов – 6 миллионов рублей. При этом сумма первоначального взноса должна составлять не менее 15 % от стоимости квартиры. Изначально, планировалось, что программа будет действовать до 1 ноября текущего года, однако 24 октября премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал документ о ее продлении до 1 июля 2021 года. По словам главы правительства, программе удалось крайне хорошо себя зарекомендовать – в частности, она стала хорошим подспорьем для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также помогла поддержать строительную отрасль.

Последний шанс получить отсрочку по налога

Впрочем, одними лишь новыми возможностями для россиян последний месяц осени в плане законов не ограничивается. Так, 30 ноября – крайний срок, до которого индивидуальные предприниматели могут подать заявления об отсрочке или рассрочке по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов. Речь идет о представителях малого и среднего бизнеса, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях пандемии коронавируса.

Для того, чтобы воспользоваться таким правом, бизнес-показатели предпринимателя должны соответствовать двум условиям. Во-первых, сфера деятельности, в которой заняты организации или ИП, должна входить в перечень отраслей, утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации. Для удобства проверки возможности получения отсрочки (рассрочки) на сайте ФНС России запущен специальный сервис. Помимо этого, индивидуальный предприниматель должен предоставить документы, из которых следует, что в первом или последующих кварталах 2020 года его доходы снизились не менее чем на 10 %, или же вовсе было зафиксировано получение убытков.

Стоит также отметить, что при наличии оснований для предоставления отсрочки заявление и обязательство о соблюдении условий отсрочки или рассрочки подаются в налоговый орган по месту нахождения или учета налогоплательщика. Если заявление подано до направления в инспекцию деклараций или расчетов, в которых исчислены указанные в нем налоги, авансовые платежи и страховые взносы, то оно будет рассмотрено после их представления. Помимо этого важно помнить, что предоставление налоговой отсрочки не отменяет существующей и не создает новой обязанности по уплате налогов и страховых взносов. Максимальный срок отсрочки составляет 1 год, а рассрочки – 3 года.

Эксперимент по электронному документообороту

Также ноябрь – последний месяц приема заявлений компаний об участии в эксперименте по ведению электронного кадрового документооборота. Сам эксперимент начался еще 1 января, и, как сообщали в Минтруда, за это время перевести всю работу с документами в онлайн решились 155 организаций, в которых занято в общей сложности 500 тысяч сотрудников. В ведомстве подчеркнули, что участие в этом проекте не несет никаких рисков ни для работодателей, ни для их работников.

Первые результаты эксперимента уже можно считать успешными. В министерстве заявили, что с переходом на электронный документооборот повысилась оперативность работы отделов кадров, перевод сотрудника на удаленную работу стал проще, улучшились показатели эффективности управления организаций, отметили в Минтруде. Кроме того, в ведомстве полагают, что возрастет и уровень безопасности хранения персональных данных.

Вести электронный кадровый документооборот можно как в собственных информационных системах, так и на открывшемся 1 октября портале «Работа в России» – его использование для участников эксперимента будет абсолютно бесплатным. Помимо этого, в рамках внедрения электронного кадрового документооборота также создан интерактивный сервис «Конструктор трудового договора». В его задачи входит проведение автоматизированной проверки документов на соответствие требованиям Трудового кодекса.

Стоит отметить, что сам эксперимент и его результаты послужат базой и для создания целого пакта новых законопроектов. В министерстве труда отмечают, что по итогам опыта ведения электронного документооборота кадровое виртуальное дело в России будет введено в повседневную деятельность отечественных предприятий и организаций на постоянной основе.

По материалам Госдумы