Врезался в толпу людей неуправляемый Land Rover Discovery. Есть жертвы. Смотрите видео

На главной улице столицы Украины — Крещатике, мужчина на внедорожнике выехал на пешеходную зону, сбил несколько человек и врезался в стоявшие в пробке автомобили.

В Киеве внедорожник въехал в толпу людей — двое погибли

На главной улице столицы Украины — Крещатике, мужчина за рулём Land Rover Discovery выехал на пешеходную зону, после чего сбил несколько человек и врезался в стоявшие в пробке автомобили.

На данный момент сообщается о трёх пострадавших и двух погибших. Сам водитель, как пишут местные СМИ, был трезв. Что стало причиной произошедшего — выясняется.

"Там водителю плохо стало, он после операции, только вот непонятно, зачем взрослый мужчина, точнее пожилой, сел за руль после операции", - поясняют очевидцы.