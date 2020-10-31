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Врезался в толпу людей неуправляемый Land Rover Discovery. Есть жертвы. Смотрите видео

10:59 31.10.2020 Фото: Скриншот
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На главной улице столицы Украины — Крещатике, мужчина на внедорожнике выехал на пешеходную зону, сбил несколько человек и врезался в стоявшие в пробке автомобили.

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В Киеве внедорожник въехал в толпу людей — двое погибли

На главной улице столицы Украины — Крещатике, мужчина за рулём Land Rover Discovery выехал на пешеходную зону, после чего сбил несколько человек и врезался в стоявшие в пробке автомобили.

На данный момент сообщается о трёх пострадавших и двух погибших. Сам водитель, как пишут местные СМИ, был трезв. Что стало причиной произошедшего — выясняется.

"Там водителю плохо стало, он после операции, только вот непонятно, зачем взрослый мужчина, точнее пожилой, сел за руль после операции", - поясняют очевидцы.

Land Rover Discovery въехал в толпу пешеход погибли сбил
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Зачем сел за руль после операции?

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