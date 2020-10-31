Как перенесли прививку от коронавируса пожилые добровольцы, рассказали исследователи

В испытаниях приняли участие 28 человек старше 60 лет, они получили первую дозу вакцины 28 октября. Для подстраховки все они находятся в стационаре.

Первые добровольцы старше 60 лет получили вакцину "Спутник V"

Первая группа добровольцев пожилого возраста получила дозу вакцины против коронавируса "Спутник V". О ходе испытания препарата в интервью "Известиям" рассказал руководитель клинического исследования, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин.

В испытаниях приняли участие 28 человек старше 60 лет, они получили первую дозу препарата 28 октября. Всего в исследованиях планируется задействовать 110 человек.

"В младшей возрастной группе, которая уже исследовалась, в большинстве случаев в первые 24–49 часов после введения первой дозы вакцины было характерно предгриппозное состояние и повышение температуры. Ни у одного участника исследований старшей возрастной группы из тех, кто 28 октября получил вакцину, этих реакций отмечено не было", — сообщил Ломакин.

Он также добавил, что из соображений безопасности добровольцы пока находятся в стационаре.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.