Вылечили 120-летнюю пациентку от COVID-19 в Турции

Спустя две недели долгожительница победила болезнь, медики выписали женщину домой, где ее ждут 12 детей и около сотни внуков.

120-летнюю женщину вылечили от коронавируса в Турции

В Турции вылечили от коронавируса 120-летнюю женщину. Она провела в больнице две недели и вышла оттуда совершенно здоровой.

Речь идет о долгожительнице Менике Энку, которая попала в госпиталь после того, как ее тест дал положительный результат на коронавирус, сообщает Daily Star.

Спустя две недели она победила болезнь, медики выписали женщину домой, где ее ждут 12 детей и около сотни внуков.

Стоит отметить, что Энку не является верифицированной долгожительницей. Это означает, что ее точный возраст не был подтвержден документально.

Кстати, если бы это было сделано, то она бы оказалась старейшей из всех живущих ныне на Земли. Пока же рекорд принадлежит японке Канэ Танаке, которой скоро исполнится 118 лет.

Японка родилась 2 января 1903 года в многодетной семье. Позже она вышла замуж и вырастила пятерых детей.