Арестовали поставщика тушенки для армии по подозрению в мошенничестве. При чем здесь "повар Путина"?

Бизнесмена Александра Котлинского посадили в СИЗО, его адвокат заявляет, что уголовное дело связано с «...желанием «некоторых лиц» пролоббировать для силовых ведомств своих поставщиков...».

Тушёнка - новое золото. Генеральный директор Барышского мясокомбината арестован и обвиняется в мошенничестве

Руководитель Барышского мясокомбината (БМК) Александр Котлинский был помещен в СИЗО до 13 декабря по делу о нарушениях при поставке питания для военнослужащих. Обвинение совпало с его увольнением.

Отметим, что в октябре 2019 года в Ульяновской области уже было прекращено одно уголовное дело против руководства Барышского мясокомбината - тогда речь шла об уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 миллионов рублей, однако мясокомбинат полностью компенсировал нанесенный ущерб.

Накормить армию

Барышский мясокомбинат (БМК) - это один из крупнейших поставщиков консервов для армии, но не только. Официальный сайт БМК сообщает, что мясокомбинат кормит едва ли не все силовые структуры страны, включая и ФСБ, и Росгвардию, и МЧС: их тушенку пробовал каждый, кто служил в армии в последнее десятилетие. Выручка предприятия в минувшем году составляла почти полтора миллиарда рублей. В августе на форуме «Армия-2020» у мясокомбината была выставка своей продукции, о которой писали областные СМИ.

Значимость БМК для региона трудно переоценить: комбинат десятилетиями обеспечивал Барышский район и рабочими местами, и налоговыми поступлениями, и инвестициями. Предприятий со сходным уровнем оборота и на региональном уровне немного: мясокомбинат можно без преувеличения назвать стратегическим предприятием, передает ulpravda.ru.

Тем более тревожными выглядят события, которые начались в 2017 году. Тогда по подозрению в мошенничестве группой лиц в особо крупном размере при поставках продуктовых пайков структурам Росгвардии и Минобороны (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до

10 лет лишения свободы) был задержан владелец ООО «Барышский мясокомбинат» (ему принадлежало 76% предприятия, остальное - АО «Военторг») и генеральный директор «Агросоюза Любава» Михаил Лакшин. Работники предприятия писали открытые письма - в том числе Владимиру Путину - о необходимости сохранения предприятия и прекращения преследования его владельцев. Собственно, это открытое письмо - последнее, что опубликовано на официальном сайте БМК.

Основанием для уголовного преследования стали результаты прокурорской проверки, а также жалобы Ассоциации ветеранов боевых действий, органов внутренних дел и внутренних войск. По версии следствия, в 2015 году фигуранты дела «с целью хищения бюджетных средств» организовали подмену сырья в сухпайках, поставляемых в рамках госконтрактов. Более дорогая говядина была заменена на дешевую курицу. Таким образом, согласно выводам СКР, обвиняемые похитили бюджетные средства на сумму 220 миллионов рублей. Правда, уголовное дело шло тяжело: Верховный суд признал аресты предпринимателей незаконными, отметив, что предъявленные обвинения относятся к сфере предпринимательской деятельности. Котлинский, нынешний директор БМК, проходил по делу как свидетель.

Три года на следствие

Расследование не закончилось ни в 2017-м, ни в 2018-м (когда предприятие все еще имело доход в 2,5 миллиарда рублей), ни даже в 2019 году (доходы упали на миллиард). Зато в 2019 году против руководства предприятия было возбуждено другое уголовное дело - теперь о неуплате налогов. О нем «Народная газета» уже писала. По версии следствия (о чем сообщали федеральные СМИ), в 2015 и 2016 годах БМК «уклонился от уплаты НДС путем включения в налоговую декларацию завышенных сумм налоговых вычетов по фиктивным операциям с ООО «Конкорд», а также аналогичным образом уклонялся от уплаты налога на прибыль, тем самым нанеся бюджету ущерб на сумму более 156 миллионов рублей.

Впрочем, «Народная газета» обратилась в пресс-службу группы компаний «Конкорд» - где сообщили, что компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» никогда не сотрудничала с БМК и не владеет никакой информацией по данному вопросу. Группа компаний «Конкорд» - это федеральный поставщик питания для нужд (в том числе) силовых структур; на сайте АО «Военторг» компании, которые связывают с «Конкордом», указаны в разделе «Партнеры», а вот партнерства с БМК у «Военторга», судя по всему, больше нет. Основателя группы компаний, бизнесмена Евгения Пригожина, в ряде СМИ называют «поваром Путина».

В 2019 году АО «Военторг» вышли из состава учредителей БМК, 100% компании оказались у Михаила Лакшина, фигуранта уголовного дела. В мае 2020 года у предприятия сменились учредители: 51% предприятия получил владелец «Агросоюза Любава» Андрей Вождаев, то есть той компании, которую сам Лакшин ранее возглавлял. Второй учредитель - Дмитрий Голубчик (ООО «Шенон»).

Причём тут мы?

Уголовное дело по налогам было прекращено в октябре минувшего года в связи с полной компенсацией ущерба. Через несколько месяцев, в январе 2020 года, на предприятии начались трудности: Общественная палата сообщала о жалобах работников - дескать, их заставляют писать «заявления по собственному». Проверка обращения показала, что БМК не смог заключить госконтракт на поставку индивидуальных рационов питания и перешел к оптимизации персонала.

В открытых источниках контракты на поставку мяса для индивидуальных рационов питания не публикуются - хотя, по информации в СМИ, речь может идти о миллиардах рублей. Не публикуются потому, что поставщиком является АО «Военторг», которое, в свою очередь, заключает дальнейшие контракты на поставки, но уже не публикуя их.

В октябре минувшего года Арбитражный суд Ульяновской области принял иск о признании БМК банкротом от ростовского ООО «Агрохолод». Сумма требований составляла 1,1 млн рублей. В БМК тогда комментировали, что долг уже погашен и банкротства не будет. Тем не менее в октябре уже этого года директору БМК Александру Котлинскому предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по делу 2017 года, по которому он ранее был свидетелем.

Бизнесмена поместили в СИЗО, адвокат Котлинского, с его слов, заявляет, что уголовное дело связано с «...желанием «некоторых лиц» пролоббировать для силовых ведомств своих поставщиков...»

Для жителей Ульяновской области «кухня» поставок питания в вооруженные силы, а также интересы отдельных бизнесменов, учредительство и закупки, наверное, не имеют значения. Однако проблемы на одном из крупнейших предприятий региона - это, прежде всего, увольнения сотрудников (а где они найдут новую работу со своими специальностями в сельской местности?), снижение налоговых доходов в бюджет, нарушения в цепочках производств (у БМК есть поставщики, проблемы на предприятии означают проблемы и у поставщиков). Полуторамиллиардные доходы для небольшого Барышского района - повторимся - имеют стратегическое значение. Нарушения отдельных бизнесменов, уголовные дела в отношении них, их конфликты с конкурентами и заказчиками нужно рассматривать именно в этой плоскости - поэтому для региона сохранение предприятия прямо сейчас имеет первостепенное значение. А с виновностью Котлинского, Лакшина и проч. пусть разбирается суд.