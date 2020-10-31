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Где разрешили работать мигрантам в 2021 году, чтобы россиянам хватило рабочих мест? Список

12:54 31.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Законодательные изменения станут механизмом для расширения возможности по трудоустройству граждан России на рабочие места, которые ранее были заняты иностранцами.

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В Бердске дворниками работают в основном мигранты из Средней Азии

Вице-премьер Татьяна Голикова 30 октября провела заседание Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом сообщается на сайте правительства.

В том числе участники заседания обсудили проект постановления правительства «Об установлении на 2021 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности».

Так, с учётом анализа ситуации на рынке труда в России предлагается установить в 2021 году доли, аналогичные тем, которые были установлены в 2020 году, по выращиванию овощей, строительству, розничной торговле алкогольными напитками, включая пиво, табачными изделиями, лекарственными средствами в специализированных магазинах, розничной торговле в нестационарных торговых объектах и на рынках, прочей розничной торговле вне магазинов, палаток, рынков, а также деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта, автомобильного транспорта и деятельности в области спорта.

Также проектом постановления предлагается установить допустимые доли иностранных работников:

в управлении недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе и деятельности по обслуживанию зданий и территорий в размере 70%;

в лесоводстве и лесозаготовке, обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производстве изделий из соломки и материалов для плетения, торговле оптовой древесным сырьём и необработанными лесоматериалами и торговле оптовой пиломатериалами в размере 50%;

в деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта и деятельности автомобильного грузового транспорта в размере 24%;

в сфере выращивания овощей в размере 50% на всей территории России.

Эти изменения станут механизмом для расширения возможности по трудоустройству граждан России на рабочие места, которые ранее были заняты иностранными гражданами.

мигранты работа рабочие места труд Татьяна Голикова
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