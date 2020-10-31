Позабытые жертвы: не хватает денег семьям погибших в авиакатастрофе 31 октября 2015 года над Синаем

Самолёт Airbus A321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, упал вскоре после вылета. Находившиеся на борту 224 человека погибли. Больше всего среди них было жителей Петербурга и Ленобласти.

Позабытым за 5 лет семьям жертв катастрофы над Синаем не хватает денег

За пять лет в Петербурге не закрыли дело о катастрофе над Синаем и не достроили обещанный храм. Расследование упирается в то, что в Египте наотрез отказались сотрудничать с российским следственным комитетом, а на обещанный храм памяти жертв катастрофы, как и на помощь их родственникам уже не хватает денег.

Пять лет назад, 31 октября 2015 года, стало известно о крушении российского лайнера компании «Когалымавиа». Самолёт Airbus A321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом вскоре после вылета из египетского курортного города. Находившиеся на борту 224 человека, включая семерых членов экипажа, погибли. Больше всего среди них было жителей Петербурга и Ленобласти.

Кто виноват?



Российские спецслужбы после расследования признали происшествие терактом: самолет был взорван в воздухе заложенной на борту бомбой. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Председатель совета благотворительного фонда «Рейс 9268» Ирина Захарова в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ заявила , что при этом даже спустя пять лет российские специалисты не могут завершить расследование об этом крушении — процесс споткнулся о нежелание зарубежных коллег из Египта сотрудничать со следствием.

«Никаких подвижек нет, никакого расследования окончательного нет из-за того, что не предоставляют информацию в Египте. Они полностью отказались сотрудничать с нашим Следственным комитетом. Поэтому никакой информации они не предоставляют, и поэтому наш Следственный комитет не может закрыть уголовное дело. Его все время продлевают и продлевают. Каждый раз при истечении срока принимают решение о продлении на определенных основаниях. Но на каких это происходит сейчас — я не знаю», — рассказала Захарова.

Помощь живым, а не мертвым

Между тем семьям погибших до сих пор нужна юридическая, реабилитационная, социальная и психологическая помощь. Работа благотворительного фонда «Рейс 9268» строится на помощи живым, а не мертвым, однако сейчас фонд столкнулся с весомой проблемой — отсутствием финансирования.

«На самом деле, чтобы оказать деятельную помощь всем, кто в ней нуждается, нам нужны средства. А мы существуем только на благотворительные пожертвования, которых практически не поступает. Наша трагедия изначально получила меньше всех средств. Нам «Союз Спас» передал только три миллиона. Это ни о чем. За эти деньги за пять лет было проведено очень много мероприятий, за которые мы платили. Например, захоронения неопознанных останков. Нам никто не возместил эти деньги, хотя мы подавали обращение», — уточнила председатель фонда.

В настоящее время фонд старается оказывать всю помощь через государственную поддержку. Как отметила Захарова, это стоит больших нервов и времени, но эти усилия не напрасны. Благодаря фонду и стараниям самой Захаровой, удалось устроить детей в детские сады детей, в школы, в больницы, а также оказать социальную помощь нуждающимся в ней родственникам жертв катастрофы.

«Дом под куполом»

Также из-за нехватки средств откладывается строительство храма памяти погибших. Их родственники заговорили о необходимости его постройки еще в 2016 году. Под строительство попросили выделить участок на берегу Матисова канала в многофункциональном комплексе «Балтийская жемчужина», однако жители и собственники территории выступили против, и было решено пересмотреть концепцию храма.

Теперь в планах создать социальный центр, где под молитвы будет отведен второй этаж, а на первом будут работать с людьми, потерявшими близких, в том числе в терактах. Кроме того, на первом этаже было решено разместить библиотеку, детский хор, художественный кружок, место для реабилитации особых детей и мемориальный зал в память о жертвах синайской трагедии. Завершить строительство и благоустройство территории планировали в 2021 году, но планы изменила нехватка денег, заявил член совета фонда, настоятель строящегося социального центра и храма святого Димитрия Солунского Сергий Кубышкин.

«Строительство храмов идет. Но при этом мы не можем говорить о сроках строительства, не имея бюджета. Когда мы начинали стройку, на нашем счету было три тысячи рублей. Потом мы обращались за помощью. Я за этот год стал уже профессиональным строителем. Мы надеемся ввести социальный центр «Дом под куполом» в 2021 году. В одном здании будет два храма. На первом этаже — нижний храм и второй этаж — это храм святого Димитрия Солунского», — отметил Кубышкин.

Ранее сообщалось, что 31 октября в Петербурге и Ленобласти почтут память погибших в авиакатастрофе российского авиалайнера А321 над Синайским полуостровом в 2015 году. Мероприятия пройдут в Троице-Измайловском соборе, на Серафимовском кладбище и Румболовской горе. Также у Казанского собора в годовщину трагедии пройдет акция памяти погибших. Траурная церемония начнется в полдень. Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился на федеральном уровне, чтобы ускорить расследование трагедии и известить близких погибших о результатах.