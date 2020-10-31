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Умерший водитель "скорой" ЦГБ Бердска с COVID-19 стал 17-й жертвой пандемии среди медработников в Новосибирской области. Список погибших

13:27 31.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Константин Шмыгуль скончался 29 октября на 49-м году жизни. Всего в регионе погибли 583 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

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Список погибших во время пандемии новосибирских медиков
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умерший водитель "скорой" ЦГБ Бердска с COVID-19 стал 17-й жертвой пандемии среди медработников в Новосибирской области. Список погибшихСожгли в крематории на 2000 ковидных трупов больше, чем заявили властиЕщё 477 новостей

В Бердске 29 октября скончался водитель скорой помощи, заболевший коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". 48-летний Константин Шмыгуль стал 17-й жертвой во время пандемии среди работников медучреждений Новосибирской области.

Тайга.инфо опубликовала фамилии известных по «Списку памяти» погибших («Список памяти» формируют коллеги медиков). Всего в регионе, по официальным данным, от COVID-19 умерли 583 человека (по данным на 30 октября).

38-летняя медсестра Искитимской ЦГБ Ирина Антюхина;

49-летний завотделением Новосибирской ГКБ №25 Илья Жарков;

57-летняя медсестра Новосибирской ГКБ№34 Наталья Иволга;

86-летний психиатр Цезарь Короленко;

57-летний анестезиолог новосибирской поликлиники №2 Юрий Крылов;

49-летняя медсестра Новосибирской ГКБ №34 Ольга Маночкина;

78-летняя анестезиолог-реаниматолог Новосибирской ГКБ №4 Алефтина Смородникова;

68-летняя рентгенолог Новосибирской облбольницы Неля Щеглова;

54-летняя завотделением новосибирской поликлиники №17 Лариса Турханова;

55-летний брат министра здравоохранения области, заведующий хирургическим отделением Клинической больницы РЖД—Медицина Андрей Хальзов;

48-летняя медсестра Новосибирской ГКБ №2 Нелля Попова;

63-летняя медсестра Новосибирского областного клинического онкодиспансера Людмила Яровая;

68-летняя кардиолог ГКБ №34 Наталья Ярохно;

49-летняя медсестра ГКБ №11 Елена Владина;

58-летний главврач Новосибирской областной туберкулезной больницы Михаил Евсин;

58-летняя медсестра новосибирской поликлиники №16 Нина Затонских;

48-летний водитель скорой помощи Бердской ЦГБ Константин Шмыгуль.

COVID-19 коронавирус медик скончался умерли Константин Шмыгуль Бердская ЦГБ
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