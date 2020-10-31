Умерший водитель "скорой" ЦГБ Бердска с COVID-19 стал 17-й жертвой пандемии среди медработников в Новосибирской области. Список погибших

Константин Шмыгуль скончался 29 октября на 49-м году жизни. Всего в регионе погибли 583 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

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