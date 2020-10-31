Умерший водитель "скорой" ЦГБ Бердска с COVID-19 стал 17-й жертвой пандемии среди медработников в Новосибирской области. Список погибших

В Бердске 29 октября скончался водитель скорой помощи, заболевший коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". 48-летний Константин Шмыгуль стал 17-й жертвой во время пандемии среди работников медучреждений Новосибирской области.
Тайга.инфо опубликовала фамилии известных по «Списку памяти» погибших («Список памяти» формируют коллеги медиков). Всего в регионе, по официальным данным, от COVID-19 умерли 583 человека (по данным на 30 октября).
38-летняя медсестра Искитимской ЦГБ Ирина Антюхина;
49-летний завотделением Новосибирской ГКБ №25 Илья Жарков;
57-летняя медсестра Новосибирской ГКБ№34 Наталья Иволга;
86-летний психиатр Цезарь Короленко;
57-летний анестезиолог новосибирской поликлиники №2 Юрий Крылов;
49-летняя медсестра Новосибирской ГКБ №34 Ольга Маночкина;
78-летняя анестезиолог-реаниматолог Новосибирской ГКБ №4 Алефтина Смородникова;
68-летняя рентгенолог Новосибирской облбольницы Неля Щеглова;
54-летняя завотделением новосибирской поликлиники №17 Лариса Турханова;
55-летний брат министра здравоохранения области, заведующий хирургическим отделением Клинической больницы РЖД—Медицина Андрей Хальзов;
48-летняя медсестра Новосибирской ГКБ №2 Нелля Попова;
63-летняя медсестра Новосибирского областного клинического онкодиспансера Людмила Яровая;
68-летняя кардиолог ГКБ №34 Наталья Ярохно;
49-летняя медсестра ГКБ №11 Елена Владина;
58-летний главврач Новосибирской областной туберкулезной больницы Михаил Евсин;
58-летняя медсестра новосибирской поликлиники №16 Нина Затонских;
48-летний водитель скорой помощи Бердской ЦГБ Константин Шмыгуль.