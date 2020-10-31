Страшные цифры: Сколько умерло от коронавируса и заразилось за сутки на 31 октября в Новосибирской области, рассказал оперштаб

Всего в регионе зарегистрировано 17 306 случаев инфицирования коронавирусом. 14 391 человек выздоровел, умерли 586 человек.

За последние 24 часа выявили 182 новых случая заражения ковидом среди жителей Новосибирской области

По данным оперативного штаба, на утро 31 октября в регионе зарегистрировано 17 306 случаев инфицирования коронавирусом (+182 за минувшие сутки), в том числе у 1 106 детей. 14 391 человек выздоровел (+161 за сутки).

Скончались ещё три пациента: мужчины в возрасте 62 года и 92 года, и женщина, ей было 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 586 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 118 человек. На ИВЛ – 34 пациента.

Всего госпитализированы 59 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 788.

В больницы районов области госпитализированы 1 493 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 714 424 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находится 3 431 житель области, 54 484 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 4 584 обращения, госпитализированы 16 пациентов.