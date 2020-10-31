Страшные цифры: Сколько умерло от коронавируса и заразилось за сутки на 31 октября в Новосибирской области, рассказал оперштаб

По данным оперативного штаба, на утро 31 октября в регионе зарегистрировано 17 306 случаев инфицирования коронавирусом (+182 за минувшие сутки), в том числе у 1 106 детей. 14 391 человек выздоровел (+161 за сутки).
Скончались ещё три пациента: мужчины в возрасте 62 года и 92 года, и женщина, ей было 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 586 человек.
В отделениях интенсивной терапии находятся 118 человек. На ИВЛ – 34 пациента.
Всего госпитализированы 59 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 788.
В больницы районов области госпитализированы 1 493 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 714 424 теста на коронавирус.
Под медицинским наблюдением находится 3 431 житель области, 54 484 человека сняты с меднаблюдения.
Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 4 584 обращения, госпитализированы 16 пациентов.