На сколько и почему подорожает интернет в России

В пользу повышения интернет-тарифов сыграют рост трафика и требования «закона Яровой», однако сдерживать рост будут конкуренция на рынке и пакетные тарифы на различные цифровые услуги.

Глава «Ростелекома» назвал причины возможного подорожания интернета

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский назвал рост трафика из-за пандемии коронавируса и «закон Яровой» в качестве основных причин, которые могут привести к росту цен на доступ в интернет в следующем году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК в рамках форума ВТБ «Россия зовет!».

По словам Осеевского, еще весной объем интернет-трафика вырос на 20–35% и эта тенденция продолжается. «Конечно, был запас прочности, были резервы, но сегодня они все уже задействованы, поэтому нужны дополнительные инвестиции, нужно вкладывать в прокладку оптических линий, все это играет в сторону повышения тарифов», — указал глава «Ростелекома». Что касается «закона Яровой» (согласно которому с 1 июля 2018 года операторы связи и организаторы распространения информации в интернете должны хранить интернет-трафик пользователей в течение 30 дней, записи звонков и содержание сообщений — в течение полугода. — РБК), то, по оценке «Ростелекома», каждому оператору из-за него придется увеличить расходы на 5–6 млрд руб. в год, что также отразится на интернет-тарифах в среднесрочной перспективе.

При этом, как отметил Осеевский, на российском рынке телекоммуникационных услуг хорошо развита конкуренция — телеком-операторов несколько тысяч. Эта конкуренция, по словам главы «Ростелекома», будет сдерживающим фактором для роста цен. Сейчас рынок переходит к модели, при которой в одну стоимость включено сразу несколько услуг — мобильная связь, интернет, цифровое телевидение, «умный дом». В итоге набор этих услуг оказывается дешевле, чем в случае, если бы они приобретались по отдельности, указал Осеевский.

«Повышение какое-то будет, но я не думаю, что это будет на уровне 20%, может быть, даже не будет 10%», — прогнозирует глава «Ростелекома».

Осеевский отметил, что Россия — страна с «чрезвычайно низкой стоимостью коммуникационных услуг». Средний ARPU (Average revenue per user, доход с одного активного пользователя) составляет 300–400 руб., и это «в разы, на порядок меньше, чем в Европе», сказал Осеевский. Так что «повышение тарифа с 300 до 330 руб. не является сколько-нибудь заметным для домохозяйств», заключил топ-менеджер.

Согласно июльскому прогнозу аналитического агентства iKS-Consulting, абонентская плата за интернет и цифровое телевидение уже в 2020 году может вырасти на 10–15%. При этом еще в конце прошлого года опрошенные агентством TelecomDaily операторы прогнозировали рост тарифов на 12–15% в 2020 году.