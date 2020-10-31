Лежат в госпиталях с COVID-19 и подозрением на него тысячи пациентов в Новосибирской области

Еще несколько тысяч жителей региона находятся под медицинским наблюдением по коронавирусу. Число новых зараженных пугает.

Страшные цифры по коронавирусу за сутки на 31 октября в Новосибирской области, рассказал оперштаб

По данным оперативного штаба, на утро 31 октября в регионе зарегистрировано 17 306 случаев инфицирования коронавирусом (+182 за минувшие сутки), в том числе у 1 106 детей. 14 391 человек выздоровел (+161 за сутки).

Скончались ещё три пациента: мужчины в возрасте 62 года и 92 года, и женщина, ей было 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 586 человек, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

В отделениях интенсивной терапии находятся 118 человек. На ИВЛ – 34 пациента.

Всего госпитализированы 59 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 788.

В больницы районов области госпитализированы 1 493 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. Таким образом в ковидных госпиталях на субботу находится 5340 жителей региона.

Всего в Новосибирской области провели 714 424 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находится 3 431 житель области, 54 484 человека сняты с меднаблюдения.