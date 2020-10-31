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Жалуются на бесплатное "путинское" питание школьников по горячей линии 8 (800) 200-91-85

15:17 31.10.2020 Фото: Nso.ru
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В Минздраве заявили, что более 50% обращений по организации горячего питания для школьников младших классов содержат оценку «полностью удовлетворён».

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На обеспечение горячим питанием в федеральном бюджете выделено более 108 млрд рублей до 2023 года

Число обращений от родителей школьников по организации горячего питания в младших классах снизилось более чем в два раза. Об этом сообщил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко на совещании с регионами.

«В последние три недели отмечается заметная динамика снижения количества обращений на федеральную горячую линию и на портал «Госуслуги». Так, например, общее количество обращений на портале – более 15 тысяч, на прошлой неделе их было 1617, на этой – 778», – информировал Дмитрий Глушко.

Он также обратил особое внимание на то, что в процентном соотношении увеличилось число оценок «полностью удовлетворён организацией горячего питания», а число негативных отзывов снизилось до минимума.

«Хочется верить, что наша общая работа и дальше будет приводить к таким результатам», – прокомментировал первый заместитель Министра.

Дмитрий Глушко напомнил также, что Министерство держит на контроле статус каждого заявления. Он подчеркнул, что регионы должны мониторить ситуацию, чтобы граждане получали ответы на все свои вопросы.

Руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев рассказал, что Общероссийский народный фронт продолжает анализировать всю поступающую информацию, и призвал максимально оперативно реагировать на все жалобы, а в случае выявленных нарушений принимать необходимые меры.

«ОНФ выступает не только как контролер, но и как помощник. Мы все тщательно проверяем, отрабатываем с заявителями и следим за развитием ситуации», – сообщил он.

Телефон федеральной горячей линии по вопросам горячего питания в школах: 8 (800) 200-91-85.

Справка
В соответствии с задачей, поставленной президентом Российской Федерации в послании Федеральному Собранию, все учащиеся начальных классов (с 1-го по 4-й) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.

Министерством просвещения Российской Федерации проведена соответствующая работа для того, чтобы эти нормы охватили все регионы уже с нового учебного года. Для реализации процесса обеспечения горячим питанием в федеральном бюджете выделено более 108 миллиардов рублей до 2023 года.

Качественное, здоровое и полноценное горячее питание должно быть сбалансированным, помогать детям восполнить энергию и способствовать их физическому развитию, а также отвечать всем стандартам и требованиям безопасности.

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