Покончил с собой подполковник запаса ФСБ. Смерть без криминала подтвердили в полиции

В Екатеринбурге покончил с собой советник гендиректора УГМК

Советник генерального директора УГМК, глава Общественного совета при УМВД по Екатеринбургу Алексей Рябцев покончил с собой, сообщают СМИ Екатеринбурга.

Как отмечают в главке МВД по Свердловской области, трагическая история не имеет отношения к криминалу. Руководством городского гарнизона полиции принято решение об оказании помощи в организации похорон.

Алексей Рябцев имеет звание подполковника запаса ФСБ России. В разное время он работал заместителем председателя правления «СКБ-Банка», председателем екатеринбургского банка Сбербанка России, вице-президентом банка «Траст», с 2004 года был советником генерального директора «УГМК-Холдинга».