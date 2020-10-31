В полном развале медицины обвиняют главврача ЦГБ Бердска Дробинскую горожане. Многие хотят подписать обращение медиков за ее отставку

Медики готовят текст обращения в минздрав Новосибирской области с требованием отставки главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», они уверены, что с ее приходом в 2019 году условия работы ухудшились. Среди основных претензий уменьшение и задержка зарплат, отсутствие должного оборудования и укомплектованности кадрами, невыплата в полном объеме стимулирующих надбавок за работу в коронавирус и другое.
Накануне сотрудники отделения скорой помощи рассказали «Курьер. Среда. Бердск» о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться. Им приходится выкручиваться, чтобы оказывать медицинскую помощь пациентам.
- Бастовать мы не имеем права — люди без нас умрут, - отметили медики, поддерживая пациентов, которые жалуются на долгое ожидание «скорой».
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», нового главного врача бердской ЦГБ Аллу Дробинскую мэр Бердска. Евгений Шестернин представил 19 августа 2019 года. Тогда он уже был знаком с Аллой Николаевной: занимая должность главы Заельцовского района Новосибирска, по долгу службы Дробинская и Шестернин пересекались. До назначения в Бердск Алла Дробинская работала в должности замглавного врача по медицинской части в городской клинической больнице №1 Новосибирска.
Ее назначение связано с увольнением экс-главврача бердской ЦГБ. Юрий Краморов заявил, что устал и написал заявление об увольнении по собственному желанию 12 августа. Его назначили на должность 5 мая 2014 года. До него на протяжении 13 лет бердское здравоохранение возглавляла Марина Сипачева. После ее уход с должности коллектив бердской ЦГБ просил минздрав и правительство региона, чтобы кресло главного врача занял именно Юрий Краморов.
Алла Дробинская, став новым главврачом сказала, что ей «обидно за медицину в Бердске» и пообещали реанимировать. А министр здравоохранения региона Константин Хальзов, представляя Аллу Николаевну городу, заявил, что она лучший врач в Новосибирской области, поэтому у него «нет сомнений, что бердская медицина оживет».
Мы попросили читателей по прошествии года и после жалоб медиков высказаться о проблемах бердского и регионального здравоохранения, обосновать желание уволить главного врача Бердска.
Что думают бердчане
Аноним, 29 октября:
Не отнять, не прибавить! Все изложили грамотно и по существу... Полностью согласен, поддерживаю.
Аноним, 29 октября:
Верните нам Краморова Ю.Н., пожалуйста. Сил нет. Такой позор. Как в деревне Гадюкино совсем.
Сергей, 29 октября:
- Потому что простые люди никому не нужны, даже во время выборов. Люди рвутся к власти для наживы а на остальное наплевать. Мне вспомнилась совдеповская шутка по поводу выборов: "Вы голосуйте, как хотите, а мы сделаем так, как нам надо".
Николай Сычев, 29 октября:
- Вспоминается начало Великой Отечественной войны, как вся верховная власть растерялась, а солдаты и офицеры, столкнувшись с врагом, отчаянно сопротивлялись. Тому пример Брестская крепость, оборона Севастополя и другие. А кто попадал в окружение, то тот организовывался в партизанские отряды. На мой взгляд, министр Хальзов растерялся и его пора менять или спрашивать по законам военного времени.
Дробинская исполняла и исполняет приказы вышестоящего начальства. Если она себя как специалиста уважает и не смогла доказать руководству (штабу), что бердская медицина не справляется с объемом своей работы, что она по всем нормативам перегружена многократно, что ей необходимы дополнительные койко-места, врачи, санитары, медикаменты, заработная плата медперсоналу и другое оборудование и снаряжение в условиях ЧП местного значения, то лучше уйти, пока на нее не подали в суд за необоснованную смерть бердчан, за нарушение клятвы Гиппократа.
Аноним, 29 октября:
Аноним, 29 октября:
- Все организационные вопросы касаемо абсолютно всего внутри коллектива, конечно, решает руководитель и его заместитель. Должен быть хозяин, все четко и отлажено работать, как часы. Если не могут либо не справляются, то зачем такой руководитель?
медик БЦГБ, 29 октября:
- Поддерживаю. Не раз уже Краморова всем отделением добрым словом вспоминали! С приходом Дробинской только хуже стало.
Горец, 29 октября:
- Дробинскую гнать надо! Она не справляется с обязанностями! Это место Главврача Краморова Ю.Н.
Ден, 29 октября:
Мила, 29 октября:
- Не для того Дробинскую нам навязали, чтобы она порядок навела и это очевидно! Это сразу ощутили медики, а вскоре и пациентам стало ясно, что кому-то и зачем-то она выгодна, но Бердску от её деятельности только вред. Уважаемые медики, обращайтесь в Москву, от местной власти толку не будет, хватит уже их сказки слушать, пожалейте себя и нас, ваших пациентов! Мы подпишем вашу петицию! Курьер, спасибо Вам, что защищаете медиков и бердчан от чиновничьего произвола!
Вера, 29 октября:
- Абсолютно поддерживаю! Ругали Краморова, а циничная Дробинская либо так ненавидит Бердск, устроив геноцид медработников и жителей, либо, разрушая остатки медицины, готовит себе теплое место в очередном новом платном медцентре. Бердск, как последний оплот советской разрухи в медицине под боком столицы Сибири. Неужели совсем не стыдно?! Получать 200 тр - нет пульсоксиметров, бесконтактных термометров, терапевты в дешевых масках, на Островского 53 не работает доводчик, дверь с грохотом оглушает бедных регистратаров. 7 часов просидеть в очереди, чтобы продлить больничный! Завтра утром опять вставать в 5, чтобы попасть в регистратуру за талончиком к терапевту - дальше продлить больничный... Дробинская издевается и над медработниками, и над больными. Позор!
Аноним, 29 октября:
- Всё дело в том, что назначение таких лиц теперь уже полностью контролируется из Москвы. Цели очевидны: нагнетание ситуации с ковидом в ущерб остальным не менее важным заболеваниям, отсюда и диспропорции в оказании медпомощи не менее тяжелым больным, что очень опасно. На втором месте - пропаганда вакцинации от гриппа с уже известными печальными последствиями. И также создание хаоса в самой системе управления бердской медициной, что провоцирует недовольство, конфликты и последующее сокращение штата.
Аноним, 29 октября:
5пип, 29 октября:
- Я, житель Бердска, не медик, тоже подписалась бы. Как это можно сделать?
Аллии, 29 октября:
- Дробинская озвучила, что врачи работают до 22-00. При этом объявлено в ГБУЗ БЦГБ аванса для тех, кто болеет не будет, остальным выплатят 20 процентов. Люди, больные ковид, приходят на приём в поликлинику и вызывают на дом в отчаянии дождаться бригаду и получить хоть какую-то помощь. Почему бы главврачу тоже не принимать таких пациентов у себя на 5 этаже до 22-00. Кто будет платить врачам за заражение? Почему бы не создать больше ковидных бригад и выплачивать людям заработанные деньги? Почему не берут мазки ПЦР? КТ тоже ограниченно. Где антибиотики в аптеках? В БЦГБ геноцид медработников!
Аноним, 29 октября:
- Я однозначно поддерживаю петицию об отставке и Хальзова, и Дробинской! "За "- двумя руками! Не подготовить регион, оставить больных без помощи и без лекарств, это просто за гранью.
Аноним, 29 октября:
Аноним, 29 октября:
- Возвращайте Краморова, его коллектив уважал. Хоть те, кто ушел, вернутся. Главе нужно признать ошибку, ведь это ОН принял такое решение и пригласил Дробинскую. Очередное необдуманное решение.
Аноним, 29 октября:
Где можно жителям подписаться?
Просто Я, 29 октября:
- Поддерживаю отставку Дробинской.
Аноним, 26 октября:
"Аноним", 30 октября:
- "Петицию за отставку главврача ЦГБ Бердска Дробинской готовят медики. За увольнение министра Хальзова уже подписались" - Предлагаю инициаторам написания данной петиции, "раскидать" подписные листы (только, обязательно с заголовком, чтобы люди подписывались, зная под чем) по аптечным сетям, магазинам и прочим публичным местам, чтобы не только медики, но все жители Бердска могли подписаться под Вашей петицией! Осмелюсь предположить, что Вы, сможете получить достаточно весомую поддержку бердчан!
"Аноним", 30 октября:
- "Возможно, обращение против руководителя бердского здравоохранения не будут выносить на федеральный уровень — пустят по больнице...."- А, вот это- будет ВЕЛИЧАЙШЕЙ ОШИБКОЙ! Уровень должен быть только Федеральный! Иначе, как всегда, всё замнут, замолчат и спустят на тормозах! Кроме этого, если не будет Федерального уровня огласки, ту же Дробинскую, просто переведут-"перепрячут" в другое медицинское учреждение, где она ничего не потеряет ни в должности, ни в зарплате! А вот медперсонал того медучреждения будет проходить всё то же самое, что сейчас проходят бердские медики! Таким образом, Вы просто обрекаете своих же коллег на всё то, что сейчас имеете! Дробинская же будет продолжать жировать и глумиться над медперсоналам!
Гостья, 30 октября:
- Я бы еще добавила пункт о замороженном ремонте инфекционного корпуса. В такой ситуации, когда военные строят больницу с нуля за 90 дней, у нас не могут доделать ремонт в готовом здании уже несколько лет. Я уж молчу про питание больных! Оно должно быть усиленным, а там боты завернёшь с их кашей на воде!
Аноним, 27 октября:
Аноним, 26 октября:
- Полный развал Бердской медицины.
Аноним, 26 октября:
- Была на приеме, ужас! Терапевт, бедная, по 60 человек за смену принимает. Бедные врачи бегут, увольняются, за копейки сидят. Скоро все пойдем в платные больницы лечиться. С легкой подачи госпожи Дробинской. А она уедет в тепленькое местечко, зачем ей Бердск. Такого бардака при Крамораве не было(((.
Аноним, 27 октября:
- Давайте всё-таки будем объективными! Краморов никогда не был в такой ситуации, как сейчас Дробинская. Поэтому вы не можете знать, чтобы сейчас было при нем. И с деньгами было бы то же самое ... не в одном Бердске такая ситуация ...
Аноним, 26 октября:
Аноним, 27 октября:
- Дорогие наши медики, не останавливайтесь, идите до конца, пишите во все инстанции, во все соцсети, пора вскрыть и почистить этот гнойник. И вы же доктора, выпишите друг дружке по больничном листу и отдохните.
Аноним, 27 октября:
- Пишите во все инстанции, во все соцсети, только наша активная гражданская позиция может заставить наших слуг так называемых работать, мы за вас болеем всей душой, так как это касается всех горожан, потому что кроме масок и штрафов они нам больше ничего предложить не могут.
Аноним, 27 октября:
- Наверное, Дробинская зависит от дачи денег областью. Не всё от неё зависит. Давайте будем справедливы… Никто не предполагал такого развития событий. Хотя.. чему удивляться? Маски не носите или носите, как попало, все меры защиты не соблюдаете ... ВСЁ это ожидаемо.
Медик, 27 октября:
местный житель, 27 октября:
- Так получается, что при Краморове не так все плохо было...все познается в сравнении. А ведь тоже на него негодовали.
Бердчанин, 27 октября:
- В поликлинике №2 что творится?! В регистратуру полно народу со всеми диагнозами. Врача на дом по телефону вызвать невозможно! Больные и ковидные в том числе идут в регистратуру и стоят в очереди вызывают врача на дом! На дом врачи не приходят, скорая не приезжает или приезжает к концу дня. Еще спрашивают "к вам еще ехать?". Может и не только Дробинская виновата! Хальзова к ответу! И писать нужно в Москву! Здесь все повязаны. Держитесь, наши дорогие медики!!!
больной, 27 октября:
- Вопрос: А почему бездействует Бердская администрация, Совет депутатов, депутаты Заксобрания? Они тоже должны бить давно в колокола. Ведь это врачи их города в таком положении, это развал медицины в городе и хаос. К власти рвутся все, а при экстренных ситуациях все бездействуют.
Елена, 27 октября:
Врач, 27 октября:
- Работала раньше в Нске. Ни разу ЗП не задерживали, ни одного балла не снимали, платили максимально по трудовому договору, оплачивали дежурства в выходные дни и доплачивали за вторую ставку. Никаких нервов, всё спокойно и прозрачно. Добросовестно работаешь в удовольствие и получаешь за это достойную ЗП. (К слову, сейчас, что касается зарплат, в период пандемии ничего не поменялось в Нске). Пришла работать в Бердск. Это полный бардак, медработников держат за дураков и терпил. Зачем мне такое отношение к себе от руководства? Ходить и выпрашивать зарплату, ждать по неделе после 15-го числа, чтобы наконец-то пришла смска от Сбера. Что за бред тут происходит?
Пациент, 27 октября:
- Почему в данной ситуации нашим "функционерам" оставить свои кабинеты и хоть на три часа в день сидеть на приёме больных? К зав 2-й поликлиники пришла женщина и попросила помощи. У неё симптомы ковида, но три дня она ходит в поликлинику и не может попасть к врачу. Совет заведующего "идите и сидите в очереди, успеет врач - примет". На её вопрос о том, что если у неё "корона" ответил " ну и что теперь, там все такие". Это же кошмар!
Аноним, 28 октября:
- Мало того что половина фельдшеров на больничном, Дробинская угрожает, что они и аванс не получат и пугает, что зря обратились в газету и другие инстанции!!!
дайте слово, 30 октября:
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