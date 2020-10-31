В полном развале медицины обвиняют главврача ЦГБ Бердска Дробинскую горожане. Многие хотят подписать обращение медиков за ее отставку

Заняв должность руководителя бердского здравоохранения, Алла Николаевна завила, что ей обидно за местную медицину и пообещала ее реанимировать. Спустя год жалуются на нее и медики, и пациенты.

Алла Дробинская возглавляет ЦГБ Бердска с августа 2019 года. Министр назвал ее лучшим в регионе руководителем

Медики готовят текст обращения в минздрав Новосибирской области с требованием отставки главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», они уверены, что с ее приходом в 2019 году условия работы ухудшились. Среди основных претензий уменьшение и задержка зарплат, отсутствие должного оборудования и укомплектованности кадрами, невыплата в полном объеме стимулирующих надбавок за работу в коронавирус и другое.

Накануне сотрудники отделения скорой помощи рассказали «Курьер. Среда. Бердск» о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться. Им приходится выкручиваться, чтобы оказывать медицинскую помощь пациентам.

- Бастовать мы не имеем права — люди без нас умрут, - отметили медики, поддерживая пациентов, которые жалуются на долгое ожидание «скорой».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», нового главного врача бердской ЦГБ Аллу Дробинскую мэр Бердска. Евгений Шестернин представил 19 августа 2019 года. Тогда он уже был знаком с Аллой Николаевной: занимая должность главы Заельцовского района Новосибирска, по долгу службы Дробинская и Шестернин пересекались. До назначения в Бердск Алла Дробинская работала в должности замглавного врача по медицинской части в городской клинической больнице №1 Новосибирска.

Ее назначение связано с увольнением экс-главврача бердской ЦГБ. Юрий Краморов заявил, что устал и написал заявление об увольнении по собственному желанию 12 августа. Его назначили на должность 5 мая 2014 года. До него на протяжении 13 лет бердское здравоохранение возглавляла Марина Сипачева. После ее уход с должности коллектив бердской ЦГБ просил минздрав и правительство региона, чтобы кресло главного врача занял именно Юрий Краморов.

Алла Дробинская, став новым главврачом сказала, что ей «обидно за медицину в Бердске» и пообещали реанимировать. А министр здравоохранения региона Константин Хальзов, представляя Аллу Николаевну городу, заявил, что она лучший врач в Новосибирской области, поэтому у него «нет сомнений, что бердская медицина оживет».

Мы попросили читателей по прошествии года и после жалоб медиков высказаться о проблемах бердского и регионального здравоохранения, обосновать желание уволить главного врача Бердска.

Что думают бердчане

Аноним, 29 октября:

Не отнять, не прибавить! Все изложили грамотно и по существу... Полностью согласен, поддерживаю.

Аноним, 29 октября:



- Я коренной житель Бердска и считаю необходимым как можно быстрее отправить Дробинскую в Новосибирск. Пусть работает в Министерстве с министром ценный кадр медицины! Было понятно, что приход из Новосибирска Дробинской А.Н. не сможет пойти на пользу Бердской медицине. Очень хотелось верить, но увы и ах.... Дробинская А.Н. плохой менеджер, не руководитель. Мы такое управление проходили в городе уже. Когда специалистов разогнали, набрали новичков и наш город до сей поры в состоянии стагнации. Такого, что сейчас у нас в медицине не было никогда. Неужели нельзя было заранее организоваться для борьбы со второй волной! Ведь было время и починить аппарат КТ и выстроить управленческие решения по организации врачей и младшего медперсонала так, чтобы люди получили помощь, а врачи отработали и получили зарплаты и получили спасибо от населения. Моё мнение: всё что сейчас происходит в медицине Бердска заслуга Дробинской А.Н. Алла Николаевна, а не хотелось бы вам сесть вместо попить кофе выписать направления людям на кт? или на приеме пациентов, ну хоть 1 раз в неделю делать это. А так то вы выступаете только на совещаниях в администрации, что в медицине все замечательно. А я бы спросила у вас еще в июне, каков план действий и что уже делается, чтобы встретить вторую волну в городе во всеоружие. Зарплату Вашу мы услышали и очень рады, что труд медика достойно оплачивается, так вы отработайте её в том числе с населением. То, что врачи увольняются слышим постоянно от знакомых. Город небольшой и мы все друг друга знаем. Как увольняете уже тоже знаем. Так если вам не нужны врачи, будьте добры лично то выходите на приемы.Верните нам Краморова Ю.Н., пожалуйста. Сил нет. Такой позор. Как в деревне Гадюкино совсем.

Сергей, 29 октября:

- Потому что простые люди никому не нужны, даже во время выборов. Люди рвутся к власти для наживы а на остальное наплевать. Мне вспомнилась совдеповская шутка по поводу выборов: "Вы голосуйте, как хотите, а мы сделаем так, как нам надо".

Николай Сычев, 29 октября:

- Вспоминается начало Великой Отечественной войны, как вся верховная власть растерялась, а солдаты и офицеры, столкнувшись с врагом, отчаянно сопротивлялись. Тому пример Брестская крепость, оборона Севастополя и другие. А кто попадал в окружение, то тот организовывался в партизанские отряды. На мой взгляд, министр Хальзов растерялся и его пора менять или спрашивать по законам военного времени.

Дробинская исполняла и исполняет приказы вышестоящего начальства. Если она себя как специалиста уважает и не смогла доказать руководству (штабу), что бердская медицина не справляется с объемом своей работы, что она по всем нормативам перегружена многократно, что ей необходимы дополнительные койко-места, врачи, санитары, медикаменты, заработная плата медперсоналу и другое оборудование и снаряжение в условиях ЧП местного значения, то лучше уйти, пока на нее не подали в суд за необоснованную смерть бердчан, за нарушение клятвы Гиппократа.

Аноним, 29 октября:



- Спросите у Голиковой и Набиуллиной.

Аноним, 29 октября:

- Все организационные вопросы касаемо абсолютно всего внутри коллектива, конечно, решает руководитель и его заместитель. Должен быть хозяин, все четко и отлажено работать, как часы. Если не могут либо не справляются, то зачем такой руководитель?

медик БЦГБ, 29 октября:

- Поддерживаю. Не раз уже Краморова всем отделением добрым словом вспоминали! С приходом Дробинской только хуже стало.

Горец, 29 октября:

- Дробинскую гнать надо! Она не справляется с обязанностями! Это место Главврача Краморова Ю.Н.

Ден, 29 октября:



- У нас власть импотентов - они ничего не могут.

Мила, 29 октября:

- Не для того Дробинскую нам навязали, чтобы она порядок навела и это очевидно! Это сразу ощутили медики, а вскоре и пациентам стало ясно, что кому-то и зачем-то она выгодна, но Бердску от её деятельности только вред. Уважаемые медики, обращайтесь в Москву, от местной власти толку не будет, хватит уже их сказки слушать, пожалейте себя и нас, ваших пациентов! Мы подпишем вашу петицию! Курьер, спасибо Вам, что защищаете медиков и бердчан от чиновничьего произвола!

Вера, 29 октября:

- Абсолютно поддерживаю! Ругали Краморова, а циничная Дробинская либо так ненавидит Бердск, устроив геноцид медработников и жителей, либо, разрушая остатки медицины, готовит себе теплое место в очередном новом платном медцентре. Бердск, как последний оплот советской разрухи в медицине под боком столицы Сибири. Неужели совсем не стыдно?! Получать 200 тр - нет пульсоксиметров, бесконтактных термометров, терапевты в дешевых масках, на Островского 53 не работает доводчик, дверь с грохотом оглушает бедных регистратаров. 7 часов просидеть в очереди, чтобы продлить больничный! Завтра утром опять вставать в 5, чтобы попасть в регистратуру за талончиком к терапевту - дальше продлить больничный... Дробинская издевается и над медработниками, и над больными. Позор!

Аноним, 29 октября:

- Всё дело в том, что назначение таких лиц теперь уже полностью контролируется из Москвы. Цели очевидны: нагнетание ситуации с ковидом в ущерб остальным не менее важным заболеваниям, отсюда и диспропорции в оказании медпомощи не менее тяжелым больным, что очень опасно. На втором месте - пропаганда вакцинации от гриппа с уже известными печальными последствиями. И также создание хаоса в самой системе управления бердской медициной, что провоцирует недовольство, конфликты и последующее сокращение штата.

Аноним, 29 октября:



- Поддерживаю по каждому пункту, работаю в БЦГБ, сама стала пациентом с диагнозом ОРВИ. Нет ни профназначений, ни диагностики, ни лекарств. Дробинская предложила не ходить в поликлинику, тем самым не перегружать терапевтов. Нет лечения, даже при выявленной на снимке пневмонии. А когда люди умирают, говорят, что пациенты занимались самолечением‍.

5пип, 29 октября:

- Я, житель Бердска, не медик, тоже подписалась бы. Как это можно сделать?

Аллии, 29 октября:

- Дробинская озвучила, что врачи работают до 22-00. При этом объявлено в ГБУЗ БЦГБ аванса для тех, кто болеет не будет, остальным выплатят 20 процентов. Люди, больные ковид, приходят на приём в поликлинику и вызывают на дом в отчаянии дождаться бригаду и получить хоть какую-то помощь. Почему бы главврачу тоже не принимать таких пациентов у себя на 5 этаже до 22-00. Кто будет платить врачам за заражение? Почему бы не создать больше ковидных бригад и выплачивать людям заработанные деньги? Почему не берут мазки ПЦР? КТ тоже ограниченно. Где антибиотики в аптеках? В БЦГБ геноцид медработников!

Аноним, 29 октября:

- Я однозначно поддерживаю петицию об отставке и Хальзова, и Дробинской! "За "- двумя руками! Не подготовить регион, оставить больных без помощи и без лекарств, это просто за гранью.

Аноним, 29 октября:



«Понимаю всю сложность ситуации, особенно на прошлой, позапрошлой неделе. Я хотел бы извиниться перед жителями региона и хочу успокоить, что система здравоохранения готова к дальнейшему развитию событий. Региональное правительство ситуацию контролирует и отслеживает», – цитирует слова Андрея Травникова агентство РИА «Новости».

Аноним, 29 октября:

- Возвращайте Краморова, его коллектив уважал. Хоть те, кто ушел, вернутся. Главе нужно признать ошибку, ведь это ОН принял такое решение и пригласил Дробинскую. Очередное необдуманное решение.

Аноним, 29 октября:

Где можно жителям подписаться?

Просто Я, 29 октября:

- Поддерживаю отставку Дробинской.

Аноним, 26 октября:



- Вся надежда на Курьер! Просто жаль медиков! Позор руководителю. Неужели нет управы на нее? Чтобы так разбрасываться кадрами, это просто надо быть круглым идиотом, а не руководителем. Как можно, так опустить медиков??

"Аноним", 30 октября:

- "Петицию за отставку главврача ЦГБ Бердска Дробинской готовят медики. За увольнение министра Хальзова уже подписались" - Предлагаю инициаторам написания данной петиции, "раскидать" подписные листы (только, обязательно с заголовком, чтобы люди подписывались, зная под чем) по аптечным сетям, магазинам и прочим публичным местам, чтобы не только медики, но все жители Бердска могли подписаться под Вашей петицией! Осмелюсь предположить, что Вы, сможете получить достаточно весомую поддержку бердчан!

"Аноним", 30 октября:

- "Возможно, обращение против руководителя бердского здравоохранения не будут выносить на федеральный уровень — пустят по больнице...."- А, вот это- будет ВЕЛИЧАЙШЕЙ ОШИБКОЙ! Уровень должен быть только Федеральный! Иначе, как всегда, всё замнут, замолчат и спустят на тормозах! Кроме этого, если не будет Федерального уровня огласки, ту же Дробинскую, просто переведут-"перепрячут" в другое медицинское учреждение, где она ничего не потеряет ни в должности, ни в зарплате! А вот медперсонал того медучреждения будет проходить всё то же самое, что сейчас проходят бердские медики! Таким образом, Вы просто обрекаете своих же коллег на всё то, что сейчас имеете! Дробинская же будет продолжать жировать и глумиться над медперсоналам!

Гостья, 30 октября:

- Я бы еще добавила пункт о замороженном ремонте инфекционного корпуса. В такой ситуации, когда военные строят больницу с нуля за 90 дней, у нас не могут доделать ремонт в готовом здании уже несколько лет. Я уж молчу про питание больных! Оно должно быть усиленным, а там боты завернёшь с их кашей на воде!

Аноним, 27 октября:



- Бердску просто поражаюсь... Сначала гнобили Сипачеву, потом Краморова, сейчас Дробинскую… Из всех троих Сипачева была на этой должности лучшей, медицина бердская тоже тогда была лучшей ... но, блин ...кто эти люди, которые нам устроили кошмар с уходом Сипачевой? Личные какие-то обиды возмещали этим уходом? Их душеньки довольны сегодняшним раскладом?

Аноним, 26 октября:

- Полный развал Бердской медицины.

Аноним, 26 октября:

- Была на приеме, ужас! Терапевт, бедная, по 60 человек за смену принимает. Бедные врачи бегут, увольняются, за копейки сидят. Скоро все пойдем в платные больницы лечиться. С легкой подачи госпожи Дробинской. А она уедет в тепленькое местечко, зачем ей Бердск. Такого бардака при Крамораве не было(((.

Аноним, 27 октября:

- Давайте всё-таки будем объективными! Краморов никогда не был в такой ситуации, как сейчас Дробинская. Поэтому вы не можете знать, чтобы сейчас было при нем. И с деньгами было бы то же самое ... не в одном Бердске такая ситуация ...

Аноним, 26 октября:



- Что они здесь по кругу ходят? Надо в московские инстанции обращаться, а не терять время на жалобы местным властям.

Аноним, 27 октября:

- Дорогие наши медики, не останавливайтесь, идите до конца, пишите во все инстанции, во все соцсети, пора вскрыть и почистить этот гнойник. И вы же доктора, выпишите друг дружке по больничном листу и отдохните.

Аноним, 27 октября:

- Пишите во все инстанции, во все соцсети, только наша активная гражданская позиция может заставить наших слуг так называемых работать, мы за вас болеем всей душой, так как это касается всех горожан, потому что кроме масок и штрафов они нам больше ничего предложить не могут.

Аноним, 27 октября:

- Наверное, Дробинская зависит от дачи денег областью. Не всё от неё зависит. Давайте будем справедливы… Никто не предполагал такого развития событий. Хотя.. чему удивляться? Маски не носите или носите, как попало, все меры защиты не соблюдаете ... ВСЁ это ожидаемо.

Медик, 27 октября:



- Но по всей области люди получают зп вовремя и всю, а мы за свою зп почему-то должны бороться!!!

местный житель, 27 октября:

- Так получается, что при Краморове не так все плохо было...все познается в сравнении. А ведь тоже на него негодовали.

Бердчанин, 27 октября:

- В поликлинике №2 что творится?! В регистратуру полно народу со всеми диагнозами. Врача на дом по телефону вызвать невозможно! Больные и ковидные в том числе идут в регистратуру и стоят в очереди вызывают врача на дом! На дом врачи не приходят, скорая не приезжает или приезжает к концу дня. Еще спрашивают "к вам еще ехать?". Может и не только Дробинская виновата! Хальзова к ответу! И писать нужно в Москву! Здесь все повязаны. Держитесь, наши дорогие медики!!!

больной, 27 октября:

- Вопрос: А почему бездействует Бердская администрация, Совет депутатов, депутаты Заксобрания? Они тоже должны бить давно в колокола. Ведь это врачи их города в таком положении, это развал медицины в городе и хаос. К власти рвутся все, а при экстренных ситуациях все бездействуют.

Елена, 27 октября:



- Краморов был наш, прошел путь от врача поликлиники до главного врача, был начмедом, хорошим начмедом и знал работу изнутри на всех этапах. Начмедом вместе с Краморовым была Шахатова Н. А., всегда рука на пульсе была, знала все и решала любую проблему, не вылезала из реанимации и каждого тяжелого пациента знала вдоль и поперек. Они были нашими коллегами. Что сейчас? Этому руководству наша ЦГБ чужая - ни душа, ни голова за нее у них не болит.

Врач, 27 октября:

- Работала раньше в Нске. Ни разу ЗП не задерживали, ни одного балла не снимали, платили максимально по трудовому договору, оплачивали дежурства в выходные дни и доплачивали за вторую ставку. Никаких нервов, всё спокойно и прозрачно. Добросовестно работаешь в удовольствие и получаешь за это достойную ЗП. (К слову, сейчас, что касается зарплат, в период пандемии ничего не поменялось в Нске). Пришла работать в Бердск. Это полный бардак, медработников держат за дураков и терпил. Зачем мне такое отношение к себе от руководства? Ходить и выпрашивать зарплату, ждать по неделе после 15-го числа, чтобы наконец-то пришла смска от Сбера. Что за бред тут происходит?

Пациент, 27 октября:

- Почему в данной ситуации нашим "функционерам" оставить свои кабинеты и хоть на три часа в день сидеть на приёме больных? К зав 2-й поликлиники пришла женщина и попросила помощи. У неё симптомы ковида, но три дня она ходит в поликлинику и не может попасть к врачу. Совет заведующего "идите и сидите в очереди, успеет врач - примет". На её вопрос о том, что если у неё "корона" ответил " ну и что теперь, там все такие". Это же кошмар!

Аноним, 28 октября:

- Мало того что половина фельдшеров на больничном, Дробинская угрожает, что они и аванс не получат и пугает, что зря обратились в газету и другие инстанции!!!

дайте слово, 30 октября:



- Гнать надо в шею такого бестолкового функционера от медицины! Это ж надо, везде развела бардак полный, сама нигде не показывается, уволила всех толковых замов и руководителей структур, приняла из новосибирских бестолковых. В больницах полный бардак, к терапевту не попасть. В стационаре люди выпрашивают лекарства, в результате в "тихую" лечатся своими. Игнорирует жалобы и обращения по поводу неадекватной ситуации в оказании медуслуг. Да и что говорить, все бесполезно, видимо, хорошую защиту в области для себя выстроила.

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