Участвовать в карабахской войне будет Россия: условия назвали в МИД РФ

В МИД пообещали помочь Еревану, если боестолкновения будут происходить в Армении и подтвердили приверженность союзническим обязательствам в отношении этой страны.

В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь

Москва окажет Еревану всю необходимую помощь в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между двумя странами, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с обращением премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину.

"Подтверждаем приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 года", - отметили в МИД РФ.

"В соответствии с Договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении", - указали в министерстве.