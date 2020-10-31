Звездой стал детдомовец Даня Милохин. Как ему удалось стать богатым и знаменитым, он рассказал в "Вечернем Урганте"

У нынешнего кумира подростков было очень сложное детство: в три года Даня попал в детский дом, где провел 10 лет. "На били за любую шалость", признался герой шоу Первого канала. Смотрите видео.

Даня Милохин: «В детском доме нас били за любую шалость»

Даня Милохин не скрывает, что вырос в детском доме. Более того, он гордится, что смог добиться успеха и выбиться в люди. Жизнь в казенном учреждении была непростой: там будущий блогер часто сталкивался с агрессией.

Звезда Дани Милохина зажглась так стремительно, что сейчас талантливого блогера обсуждает весь шоу-бизнес. Сам 18-летний юноша всегда почему-то был уверен, что добьется успеха. А ведь у нынешнего кумира подростков было очень сложное детство: в три года Даня попал в детский дом, где провел 10 лет.

«Когда мне было 13, нас с братом забрали в семью. И там для меня стало сюрпризом, что за какие-то шалости, плохие оценки нас не бьют. В детском доме была дедовщина, старшие ребята били за любую шалость. И вот это ощущение вседозволенности меня испортило. Я в то время многое себе позволял, потрепал нервы своим приемным родителям», — признался артист в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Когда Дане едва исполнилось 18 лет, он переехал в Москву, где всего за несколько месяцев стал звездой. Все это время у Милохина были натянутые отношения с приемными родителями, но сейчас они хорошо общаются.

«Я помогаю родителям деньгами. Вот сейчас папа хочет открывать бизнес, я обещал ему помочь и материально, и рекламой. Я родителям очень благодарен. Именно папа внушил мне, что нужно не просто верить в успех, а быть в нем уверенным. Я всегда всем говорил, что стану блогером, стану успешным. Так и получилось», — рассказал Даня.

Сейчас Милохин записывает дуэты с популярными артистами, снимает видео, которые набирают миллионы просмотров в Сети. Останавливаться на достигнутом он не намерен: у амбициозного юноши еще много целей, которых нужно достигнуть. Так что в шоу-бизнес он пришел всерьез и надолго.