Труп в выгоревшем погребе нашли пожарные. Проверку по факту гибели мужчины начал СК в Новосибирске

Прибывшие на место пожара медики "скорой" констатировали смерть человека. Он погиб в погребе, находившемся в подвале здания.

Труп мужчины в обгоревшем подвале нашли пожарные Новосибирска

В подвале подъезда №13 в Заельцовском районе Новосибирска 31 октября произошел пожар, в результате которого погиб человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Сообщение о возгорании в подвале подъезда №13 дома №127 по ул. Кропоткина поступило в МЧС в 10.17. Пожарные немедленно выехали на место происшествия и выяснили, что горение началось в расположенном в подвале погребе. Площадь пожара составила 4 кв. метра.

Через 40 минут после прибытия на место сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение. Еще через полтора часа разбора завалов был обнаружен пострадавший. Его передали сотрудникам скорой помощи, однако выжить пострадавшему не удалось: в 13.11 медики констатировали его смерть.

Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова, началась проверка.

- Следственными органами СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка по пожару в Заельцовском районе. На место происшествия выехал следователь, - уточнила Кулешова.