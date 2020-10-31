Оскорбительно растоптал Макрона российский боец Нурмагомедов за мусульман

Во время национальной церемонии прощания с обезглавленным учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур на пророка Мухаммеда.

Нурмагомедов оскорбил Макрона после его слов о мусульманах

Российский боец Хабиб Нурмагомедов присоединился к тем, кто резко раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона и других французских представителей, сочтя, что те "под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман".

"Мы мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком", — написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

В тексте спортсмен не упомянул фамилию Макрона, однако сопроводил публикацию фотографией президента Франции со следом от обуви.

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал публикацию чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, в которой спортсмен резко высказывается в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, пишет "Спорт Экспресс".

"Хабиб совершенно в духе религии защищает свою веру и людей, которые к ней привержены <…>. В этом плане не существует каких-то границ, будь ты президент или еще кто-то", — сказал Лебедев.

Парламентарий также отметил, что считает заявление Макрона ошибкой его пресс-секретаря.

"Стоило немножко предостеречь президента перед религиозными заявлениями. <…> К сожалению для всех нас, у французов, думаю, будут сейчас проблемы с правопорядком", — предположил он.

В коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.

В минувшую субботу Нурмагомедов удушающим приемом взял верх над американцем Джастином Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. Сразу после поединка 32-летний россиянин заявил, что это был его последний бой в UFC. На счету Нурмагомедова в смешанных единоборствах 29 побед в 29 боях.