31.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Оскорбительно растоптал Макрона российский боец Нурмагомедов за мусульман

17:12 31.10.2020 Фото: sport.ru
1 2

Во время национальной церемонии прощания с обезглавленным учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур на пророка Мухаммеда.

% name% title
Нурмагомедов оскорбил Макрона после его слов о мусульманах

Российский боец Хабиб Нурмагомедов присоединился к тем, кто резко раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона и других французских представителей, сочтя, что те "под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман".

"Мы мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком", — написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

В тексте спортсмен не упомянул фамилию Макрона, однако сопроводил публикацию фотографией президента Франции со следом от обуви.

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал публикацию чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, в которой спортсмен резко высказывается в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, пишет "Спорт Экспресс".

"Хабиб совершенно в духе религии защищает свою веру и людей, которые к ней привержены <…>. В этом плане не существует каких-то границ, будь ты президент или еще кто-то", — сказал Лебедев.

Парламентарий также отметил, что считает заявление Макрона ошибкой его пресс-секретаря.

"Стоило немножко предостеречь президента перед религиозными заявлениями. <…> К сожалению для всех нас, у французов, думаю, будут сейчас проблемы с правопорядком", — предположил он.

В коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.

В минувшую субботу Нурмагомедов удушающим приемом взял верх над американцем Джастином Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. Сразу после поединка 32-летний россиянин заявил, что это был его последний бой в UFC. На счету Нурмагомедова в смешанных единоборствах 29 побед в 29 боях.

Аллах мусульмане оскорбил пророк титул чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов Эммануэль Макрон
Мнение читателей
1
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Макрон не прав?

Аноним, 31 октября 2020 17:21
И правильно сделал, провокаторов надо привлечь к ответу.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскШокирующие цифры COVID-19 за суки на 31 октября в Бердске обнародовал оперативный штаб
17:30 31-10-2020
Шокирующие цифры COVID-19 за суки на 31 октября в Бердске обнародовал оперативный штаб
Оскорбительно растоптал Макрона российский боец Нурмагомедов за мусульман 1
17:12 31-10-2020
Оскорбительно растоптал Макрона российский боец Нурмагомедов за мусульман
Труп в выгоревшем погребе нашли пожарные. Проверку по факту гибели мужчины начал СК в Новосибирске
16:56 31-10-2020
Труп в выгоревшем погребе нашли пожарные. Проверку по факту гибели мужчины начал СК в Новосибирске
Звездой стал детдомовец Даня Милохин. Как ему удалось стать богатым и знаменитым, он рассказал в "Вечернем Урганте"
16:23 31-10-2020
Звездой стал детдомовец Даня Милохин. Как ему удалось стать богатым и знаменитым, он рассказал в
Участвовать в карабахской войне будет Россия: условия назвали в МИД РФ
16:00 31-10-2020
Участвовать в карабахской войне будет Россия: условия назвали в МИД РФ
БердскВ полном развале медицины обвиняют главврача ЦГБ Бердска Дробинскую горожане. Многие хотят подписать обращение медиков за ее отставку
15:49 31-10-2020
В полном развале медицины обвиняют главврача ЦГБ Бердска Дробинскую горожане. Многие хотят подписать обращение медиков за ее отставку
Покончил с собой подполковник запаса ФСБ. Смерть без криминала подтвердили в полиции
15:32 31-10-2020
Покончил с собой подполковник запаса ФСБ. Смерть без криминала подтвердили в полиции
Жалуются на бесплатное "путинское" питание школьников по горячей линии 8 (800) 200-91-85
15:17 31-10-2020
Жалуются на бесплатное
Лежат в госпиталях с COVID-19 и подозрением на него тысячи пациентов в Новосибирской области
14:48 31-10-2020
Лежат в госпиталях с COVID-19 и подозрением на него тысячи пациентов в Новосибирской области
Лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и фура. Есть жертвы и раненые
14:34 31-10-2020
Лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и фура. Есть жертвы и раненые