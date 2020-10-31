Зашкаливает статистика зараженных COVID-19 за сутки на 31 октября в России. Жертв коронавируса все больше

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 618 116 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 27 990 летальных исходов, выздоровели 1 215 414 человек.

В России за сутки выявили 18 140 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировали 18 140 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом в субботу, 31 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России выявлено 18 140 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,3% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

Зафиксировано 334 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 854 человека.

Больше всего заболевших за прошедшие 24 часа выявили в Москве — 4952, Санкт-Петербурге — 854, Московской области — 535.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 618 116 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 27 990 летальных исходов, выздоровели 1 215 414 человек.

Ранее в октябре на фоне роста новых случаев COVID-19 в России ввели масочный режим. Роспотребнадзор предписал носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, магазинах, на парковках и в лифтах.