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Зашкаливает статистика зараженных COVID-19 за сутки на 31 октября в России. Жертв коронавируса все больше

18:00 31.10.2020 Фото: pexels.com
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Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 618 116 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 27 990 летальных исходов, выздоровели 1 215 414 человек.

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В России за сутки выявили 18 140 новых случаев COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Зашкаливает статистика зараженных COVID-19 за сутки на 31 октября в России. Жертв коронавируса все большеШокирующие цифры COVID-19 за сутки на 31 октября в Бердске обнародовал оперативный штабЕщё 289 новостей

За минувшие сутки в России зафиксировали 18 140 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом в субботу, 31 октября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки в России выявлено 18 140 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,3% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

Зафиксировано 334 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 854 человека.

Больше всего заболевших за прошедшие 24 часа выявили в Москве — 4952, Санкт-Петербурге — 854, Московской области — 535.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 618 116 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 27 990 летальных исходов, выздоровели 1 215 414 человек.

Ранее в октябре на фоне роста новых случаев COVID-19 в России ввели масочный режим. Роспотребнадзор предписал носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, магазинах, на парковках и в лифтах.

COVID-19 выздоровели коронавирус масочный режим распространение
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От редакции

Дойдет до 20 тыс. новых случаев в сутки?

Аноним, 31 октября 2020 19:23
Сейчас чего удивляться распространению ОРВИ... Заражают обычных людей в основном те, кто ходит в масках. Никто их не меняет и не стирает как следует, вот и сеют вокруг заразу.
Запрещать надо маски!
555, 31 октября 2020 19:42
Хожу в маске, меняю и буду ходить. Не хочу ковид поймать. А безмасочники уже надоели, достали своей безответственностью и неуважением к окружающим. Заражаются и заражают других, а потом орут медицины нет. Где же она будет, если все разом болеют.
Аноним, 31 октября 2020 20:33
У тех, кто не носит маски уважение к людям не основано лишь на этом. Они наверняка понимают всю наигранность т.н. "пандемии". Если все вокруг снимут штаны, то не будет неуважением несогласие с этим. А это, в принципе, равнозначно. У вас интернет под рукой, а вы верите телевизионным байкам - за это вас уважать?
Аноним, 31 октября 2020 19:57
Масочникам просто нравится ходить в масках - от кислородного голодания они получают кайф. Потому и всячески оправдывают их ношение.

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