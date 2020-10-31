Захлебнулась рвотой и погибла 4-месячная девочка в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска произошла трагедия. Там в доме №8 по улице Хилокская погиб младенец. Это произошло 27 октября. По предварительной информации, 4-месячная девочка подавилась рвотными массами и скончалась.
-Следственными органами СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка, - сообщила "Курьер. Среда. Бердск" 31 октября старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Анастасия Кулешова. - Следователи выясняют все обстоятельства смерти ребенка. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.