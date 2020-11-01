01.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Какой сегодня церковный праздник? Что точно нельзя делать в воскресенье 1 ноября 2020 года

07:50 01.11.2020 Фото: pixabay.com
0

В этот день кур было принято резать и готовить из нежного мяса разные яства. Стол украшали — жареная курица, лапша на курином бульоне, курники — особые пироги.

% name% title
На Руси в Иванов день провожали осень и встречали зиму
Сюжет: Православные обряды
% name% title

Какой сегодня церковный праздник? Что точно нельзя делать в воскресенье 1 ноября 2020 годаМолитва Святому Луке 31 октября 2020 года: О чем просить сегодня чудотворцаЕщё 365 новостей

Дата по старому стилю: 19 октября.
В этот день отмечается перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского — святого, почитаемого в качестве покровителя болгарского народа. Иоанн родился в конце 9 века в семье благочестивых поселян в селе Скрино. Мальчик рано лишился родителей и в детстве стал работать пастухом. Однажды хозяин стада избил Иоанна за то, что тот потерял корову с теленком. Мальчик обратился с молитвой к Богу, и в ответ явилось чудо: пастух нашел пропажу, а затем перенес теленка через реку, идя по воде как по суше. Хозяин же, увидев это, щедро наградил отрока.

Позже Иоанн поступил послушником в один из близлежащих монастырей, где научился читать и писать, стал изучать богословские книги. Через некоторое время он принял иноческий постриг и уединился в лесу, поселившись в сплетенной из хвороста хижине. Однажды на его жилище напали разбойники, и Иоанн был вынужден переселиться в пещеру. Там он прожил 12 лет, творя молитвы и соблюдая пост. В конце концов слава о преподобном распространилась по свету, и к нему начали приходить больные, ища у него исцеления. Спасаясь от внимания людей, Иоанн перешел в другую пещеру, где подвизался семь лет, терпя искушения от бесов.

Но и это место пребывания святого стало известно. Вокруг пещеры Иоанна стали селиться паломники, искавшие уединения, и здесь возник монастырь. Сначала иноки жили в хижинах, затем возвели храм и соорудили кельи. Преподобный Иоанн стал игуменом обители, наставляя братию примером праведной жизни. Перед смертью святой избрал преемника, а сам удалился в пещеру, где провел последние пять лет жизни.

Спустя 30 лет после кончины Иоанн явился игумену Рыльского монастыря и велел перенести его мощи в город Средец (ныне — София). Мощи святого были обнаружены нетленными.

На Руси в Иванов (Иоаннов) день провожали осень и встречали зиму. С этого времени начинались настоящие морозы. «Кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть», — приговаривали русские люди. Наблюдали также за погодой: если шел снег и было холодно, то и весну следовало ждать позднюю и холодную; если случалась оттепель — следующая весна обещала быть теплой.

Существовало поверье, что на Ивана баламутит конюшенный домовой — треплет гривы кобылам, подымает на дыбы жеребцов. «Путь груден — коню запряженному труден», — говорили люди и давали лошадям отдохнуть. А вот курам было не до веселья — в этот день их было принято резать и готовить из нежного мяса разные яства. Стол украшали — жареная курица, лапша на курином бульоне, курники — особые пироги.

Источник: calend.ru

Иванов день Иоанн Рыльский история курица праздник Проводы осени
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Приготовите сегодня курицу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Теплые поздравления в День Вегана 1 ноября 2020 года
09:00 01-11-2020
Теплые поздравления в День Вегана 1 ноября 2020 года
Что строго нельзя делать в Иванов день 1 ноября 2020 года: 5 главных запретов дня
08:53 01-11-2020
Что строго нельзя делать в Иванов день 1 ноября 2020 года: 5 главных запретов дня
БердскКукую погоду обещают синоптики Бердску 1 ноября 2020?
08:34 01-11-2020
Кукую погоду обещают синоптики Бердску 1 ноября 2020?
День судебного пристава в России отмечают 1 ноября: История важной даты
08:30 01-11-2020
День судебного пристава в России отмечают 1 ноября: История важной даты
1 ноября - День менеджера в России: Деловые и не только поздравления в профессиональный праздник
08:17 01-11-2020
1 ноября - День менеджера в России: Деловые и не только поздравления в профессиональный праздник
Красивые поздравления в стихах в День судебного пристава 1 ноября 2020 года
08:07 01-11-2020
Красивые поздравления в стихах в День судебного пристава 1 ноября 2020 года
Международный день Вегана отмечается 1 ноября: Кто такие веганы?
07:59 01-11-2020
Международный день Вегана отмечается 1 ноября: Кто такие веганы?
Какой сегодня церковный праздник? Что точно нельзя делать в воскресенье 1 ноября 2020 года
07:50 01-11-2020
Какой сегодня церковный праздник? Что точно нельзя делать в воскресенье 1 ноября 2020 года
Точный астропрогноз на воскресенье 1 ноября : Тельцов сегодня ожидает очень удачный день
00:55 01-11-2020
Точный астропрогноз на воскресенье 1 ноября : Тельцов сегодня ожидает очень удачный день
Умер сыгравший Джеймса Бонда актер сэр Шон Коннери 1
19:54 31-10-2020
Умер сыгравший Джеймса Бонда актер сэр Шон Коннери