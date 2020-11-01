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День судебного пристава в России отмечают 1 ноября: История важной даты

08:30 01.11.2020 Фото: wikimedia.org
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Традиционно к этому дню приурочено проведение торжественных мероприятий, в рамках которых вновь принятые сотрудники принимают присягу на верность закону, а отличившиеся работники награждаются ведомственными и государственными наградами.

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1 ноября 1865 года император Александр II подписал положение, которым окончательно был определен статус судебных приставов в России

1 ноября в России отмечается профессиональный праздник — День судебного пристава, установленный Указом Президента РФ № 1019 от 8 сентября 2009 года.

(19 октября) 1 ноября 1865 года император Александр II подписал положение, которым окончательно был определен статус судебных приставов в России. Положение устанавливало очередность введения судебных уставов, утвержденных в декабре 1864 года. А 6 ноября 1997 года были приняты и вступили в силу два Федеральных закона — «О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве». Эти исторические события и послужили поводом для выбора даты и установления профессионального праздника.

Первое упоминание о судебных приставах встречается в документальных актах периода феодальной раздробленности Руси. Тогда приставы обладали намного большими полномочиями: например, могли привлекать к своей работе и воинские формирования, к тому же ответственность за неисполнение судебного решения была суровее — вплоть до арестантских рот и каторжных работ.

В 16-17 веках в России была сформирована уже единая судебная система с глобальной систематизацией нормативно-правовых документов. Именно в этот период правовой статус судебных приставов получил конкретизацию, а их функции были закреплены законодательно. Кстати, в этот период судебный пристав назывался недельщиком, так как исполнял свои обязанности неделями, «быть в неделях». В его обязанности входило: оповещение сторон о вызове в суд, содействие в розыске обвиняемого и доставление его в суд.

Благодаря судебной реформе Александра II (1864 год), был создан институт судебных приставов, который практически неизменным просуществовал до прихода большевиков к власти и был упразднен Декретом Совета Народных Комиссаров 24 ноября 1917 года.

Вновь российское государство сочло необходимым принять специальные законы, регулирующие правоотношения в сфере принудительного исполнения решений судов и других исполнительных документов, образовав для их реализации жестко структурированную службу судебных приставов, только спустя 80 лет. Именно с принятием федеральных законов в 1997 году и началось возрождение службы судебных приставов.

Сегодня Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности.

В своей деятельности ФССП руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, актами Президента, Правительства и Минюста России, международными договорами РФ, а также «Положением о Федеральной службе судебных приставов». Свою деятельность осуществляет непосредственно и (или) через территориальные органы субъектов РФ, в том числе и во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями.

В свой профессиональный праздник все сотрудники ФССП России получают поздравления от представителей власти, руководства и друзей. Традиционно к этому дню приурочено проведение торжественных мероприятий, в рамках которых вновь принятые сотрудники принимают присягу на верность закону, а отличившиеся работники награждаются ведомственными и государственными наградами.

Источник: calend.ru

День судебного пристава в России история праздник пристав ФССП
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