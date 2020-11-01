Международный день Вегана отмечается 1 ноября: Кто такие веганы?

Веганы — приверженцы веганизма — питаются и пользуются только растительными продуктами, то есть, полностью исключающими в своем составе компоненты животного происхождения.

Веганы питаются и пользуются только растительными продуктами

Международный день вегана (World Vegan Day) — праздник, появившийся 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество (Vegan Society) отмечало свое 50-летие.

Слово веган было образовано Дональдом Уотсоном (Donald Watson) из первых трех и последних двух букв английского слова «vegetarian» (рус. «вегетарианец», «вегетарианский»). Этот термин начал использоваться Веганским обществом, основанным Уотсоном 1 ноября 1944 года в Лондоне.

Веганизм (веганство) — образ жизни, характеризующийся, в частности, строгим вегетарианством. Веганы — приверженцы веганизма — питаются и пользуются только растительными продуктами, то есть, полностью исключающими в своем составе компоненты животного происхождения.

Веганы — это строгие вегетарианцы, которые не только исключают из своего рациона мясо и рыбу, но исключают и любые другие продукты животного происхождения — яйца, молоко, мед и тому подобные продукты. Веганы не носят одежду из кожи, меха, шерсти и шелка и, более того, не пользуются продуктами, тестировавшимися на животных.

Причины отказа могут быть разными, но основная — это нежелание быть причастным к убийству животных и жестокому обращению с ними.

В сам же День вегана во многих странах мира представительствами Веганского общества и другими активистами проводятся различные просветительские и благотворительные мероприятия и информационные акции, посвящённые теме праздника.

Напомним, что День вегана завершает так называемый «месяц вегетарианской осознанности» (Vegetarian Awareness Month), который начался 1 октября — во Всемирный день вегетарианства.

Источник: calend.ru