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Общество / Стиль жизни

Теплые поздравления в День Вегана 1 ноября 2020 года

09:00 01.11.2020 Фото: pxhere.com
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Веганы — это строгие вегетарианцы, которые выступают против любой эксплуатации животных, поэтому они не используют даже материалы, в состав которых входят составляющие животного происхождения.

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В международный день вегана члены общества проводят информационные мероприятия, пропагандируя свой образ жизни

Далеко не для людей, которые имеют свои принципы и мировоззрения, установлен свой праздник. А вот веганы, благодаря огромной популярности своего сообщества, получили такую возможность. И отмечают единство тех, кто исключил из своего питания продукты животного происхождения, 1 ноября. Традиция эта пошла с 1994 года, а день связан с датой образования Веганского общества.

Веганы — это строгие вегетарианцы, которые выступают против любой эксплуатации животных, поэтому они не используют даже материалы, в состав которых входят составляющие животного происхождения. В международный день вегана члены общества проводят информационные мероприятия, пропагандируя свой образ жизни. У большинства веганов мотивация одна — этическая.

На столе лежит капуста,

И редиска, и салат,
Нам, веганам, это вкусно,
Это праздник, говорят!

Ну и жуйте ваше мясо,
Нам оно не по зубам,
И без мяса жизнь прекрасна,
Мы докажем это вам.

Будет полностью здоровы,

Будет очень долго жить,
И конечно, всем предложим
Как и мы, веганом быть!

Чтобы кушать аппетитно,
В мясе нет нужды у нас!
Наедаемся мы сытно,
Есть энергии запас!

В овощах, грибах и фруктах

Мы находим рай земной,
И еще, конечно, в крупах —
Рацион наш основной!

Всех, кто веган, поздравляю,
Вы на правильном пути!
От души я вам желаю
К целям верным лишь идти!

В массы веганство несите,

Не нужны нам плоть и кровь!
Существам живым дарите
Свои ласку и любовь!

Поздравляю с международным днем вегана! Желаю, добиться поставленной цели. Постичь истину в выбранном пути и достичь желанного просвещения! Здоровья, сил, энергии и желания делать мир лучше!

Быть веганом — значит ценить все живое,
Что так драгоценно на нашей Земле!
А правило вегана довольно простое —
Не делай другим, что не хочешь себе!

Мы вас поздравляем и искренне верим,
Что дух ваш и дальше будет силен!
Пусть будет здоровье лишь крепче, сильнее,
А мир не услышит животного стон!

Животных ты не обижаешь,
Их мясо ты совсем не ешь,
И рыбу не употребляешь,
Не носишь кожаных одежд.

Пусть будет мир от зла свободным!
Ведь помогаешь в этом ты.
С днем вегана международным!
Добра, любви и красоты!

Раз картошка, два картошка,
Будет вкусная лепешка,
Из морковки слепим торт —
Очень вкусный натюрморт.

Из петрушки выжмем сок,
А в него свеклы кусок.
Очень вкусный будет ужин,
А чеснок, как сто жемчужин,
И манит и пахнет он,
В животе раздался стон...
Так поднимем кружку сока,
Чтоб у нашего порога,
У веганов всех мастей,
Из различных областей
В жизни было много смеха,
Много счастья и успеха!

С праздником хочу поздравить
Веганов я всей земли,
Пожелания отправить
Здоровья, радости, любви!

Путь вы непростой избрали,
Желаю стойкости вам в нем.
От всего сердца поздравляю
С международным этим днем!

Вегетарианцы — молодцы,
Вы едите огурцы,
А мяса вовсе не едите,
Да и на рыбу не глядите,

Жалеете животный мир,
Не пьете даже вы кефир!
Это ваш выбор, ваше право,
Мы от души кричим вам браво!
Сегодня вас мы поздравляем,
С днем вегана, и вам желаем,
Здоровья, радости, успеха,
Больше веселья, больше смеха!

Я в день вегана желаю
Пищи вкусной и полезной.
Жизни яркой и счастливой,
Радостной и безмятежной.

Пусть позиция подарит
Тебе силы и терпение,
Помогает философски
Принимать всегда решения.

С Международным днем вегана поздравляю!
Здоровья крепкого, цветущего желаю.
Пусть будет лишь питательной еда,
Приносит пользу пусть всегда.

Отказ от мяса — это круто,
Пусть жизнь твоя достигнет абсолюта.
Ничто не станет пусть тебе помехой,
Желаю я тебе во всем успеха.

С днем вегана вас поздравляю,
И от души лишь добра вам желаю.
От смерти животных вы оберегаете,
Жить так как все — вы не желаете.

Пусть в вашем доме будет лишь счастье,
Пусть обойдут вас судьбы злой ненастья.
Природы помощники, добрые люди,
Ваш труд и заботу никто не забудет!

Источник: pozdravok.ru

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