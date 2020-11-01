Теплые поздравления в День Вегана 1 ноября 2020 года

Веганы — это строгие вегетарианцы, которые выступают против любой эксплуатации животных, поэтому они не используют даже материалы, в состав которых входят составляющие животного происхождения.

В международный день вегана члены общества проводят информационные мероприятия, пропагандируя свой образ жизни

Далеко не для людей, которые имеют свои принципы и мировоззрения, установлен свой праздник. А вот веганы, благодаря огромной популярности своего сообщества, получили такую возможность. И отмечают единство тех, кто исключил из своего питания продукты животного происхождения, 1 ноября. Традиция эта пошла с 1994 года, а день связан с датой образования Веганского общества.

Веганы — это строгие вегетарианцы, которые выступают против любой эксплуатации животных, поэтому они не используют даже материалы, в состав которых входят составляющие животного происхождения. В международный день вегана члены общества проводят информационные мероприятия, пропагандируя свой образ жизни. У большинства веганов мотивация одна — этическая.

На столе лежит капуста,



И редиска, и салат,Нам, веганам, это вкусно,Это праздник, говорят!

Ну и жуйте ваше мясо,

Нам оно не по зубам,

И без мяса жизнь прекрасна,

Мы докажем это вам.

Будет полностью здоровы,



Будет очень долго жить,И конечно, всем предложимКак и мы, веганом быть!

Чтобы кушать аппетитно,

В мясе нет нужды у нас!

Наедаемся мы сытно,

Есть энергии запас!

В овощах, грибах и фруктах



Мы находим рай земной,И еще, конечно, в крупах —Рацион наш основной!

Всех, кто веган, поздравляю,

Вы на правильном пути!

От души я вам желаю

К целям верным лишь идти!

В массы веганство несите,



Не нужны нам плоть и кровь!Существам живым даритеСвои ласку и любовь!

Поздравляю с международным днем вегана! Желаю, добиться поставленной цели. Постичь истину в выбранном пути и достичь желанного просвещения! Здоровья, сил, энергии и желания делать мир лучше!

Быть веганом — значит ценить все живое,

Что так драгоценно на нашей Земле!

А правило вегана довольно простое —

Не делай другим, что не хочешь себе!

Мы вас поздравляем и искренне верим,

Что дух ваш и дальше будет силен!

Пусть будет здоровье лишь крепче, сильнее,

А мир не услышит животного стон!

Животных ты не обижаешь,

Их мясо ты совсем не ешь,

И рыбу не употребляешь,

Не носишь кожаных одежд.

Пусть будет мир от зла свободным!

Ведь помогаешь в этом ты.

С днем вегана международным!

Добра, любви и красоты!

Раз картошка, два картошка,

Будет вкусная лепешка,

Из морковки слепим торт —

Очень вкусный натюрморт.



Из петрушки выжмем сок,А в него свеклы кусок.Очень вкусный будет ужин,А чеснок, как сто жемчужин,И манит и пахнет он,В животе раздался стон...Так поднимем кружку сока,Чтоб у нашего порога,У веганов всех мастей,Из различных областейВ жизни было много смеха,Много счастья и успеха!

С праздником хочу поздравить

Веганов я всей земли,

Пожелания отправить

Здоровья, радости, любви!

Путь вы непростой избрали,

Желаю стойкости вам в нем.

От всего сердца поздравляю

С международным этим днем!

Вегетарианцы — молодцы,

Вы едите огурцы,

А мяса вовсе не едите,

Да и на рыбу не глядите,



Жалеете животный мир,Не пьете даже вы кефир!Это ваш выбор, ваше право,Мы от души кричим вам браво!Сегодня вас мы поздравляем,С днем вегана, и вам желаем,Здоровья, радости, успеха,Больше веселья, больше смеха!

Я в день вегана желаю

Пищи вкусной и полезной.

Жизни яркой и счастливой,

Радостной и безмятежной.

Пусть позиция подарит

Тебе силы и терпение,

Помогает философски

Принимать всегда решения.

С Международным днем вегана поздравляю!

Здоровья крепкого, цветущего желаю.

Пусть будет лишь питательной еда,

Приносит пользу пусть всегда.

Отказ от мяса — это круто,

Пусть жизнь твоя достигнет абсолюта.

Ничто не станет пусть тебе помехой,

Желаю я тебе во всем успеха.

С днем вегана вас поздравляю,

И от души лишь добра вам желаю.

От смерти животных вы оберегаете,

Жить так как все — вы не желаете.

Пусть в вашем доме будет лишь счастье,

Пусть обойдут вас судьбы злой ненастья.

Природы помощники, добрые люди,

Ваш труд и заботу никто не забудет!

Источник: pozdravok.ru