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Красивые поздравления в стихах в День судебного пристава 1 ноября 2020 года

08:07 01.11.2020 Фото: wikimedia.org
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Судебная реформа Александра II в 1864 году положила начало созданию института судебных приставов, просуществовавшего до прихода к власти большевиков, после чего он был упразднен.

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Впервые упоминания о судебных приставах встречаются на Руси в документах периода феодальной раздробленности

День судебного пристава в России установлен президентским Указом от 8 сентября 2009 года № 1019 «Об установлении Дня судебного пристава». Дата празднования – 1 ноября.

Впервые упоминания о судебных приставах встречаются на Руси в документах периода феодальной раздробленности. В то время приставы могли привлекать к работе войска и полицию, а наказание доходило вплоть до каторжных работ. Судебная реформа Александра II в 1864 году положила начало созданию института судебных приставов, просуществовавшего до прихода к власти большевиков, после чего он был упразднен. После этого только в 1997 году были приняты специальные законодательные акты, регулирующие сферу принудительного исполнения судебных решений. К таким документам относятся ФЗ «Об исполнительном производстве» и «О судебных приставах».

Судебным приставом ты служишь,

Работа эта нелегка,
Ведь в деле этом очень нужен
Характер, твердая рука.

В твой праздник мне позволь поздравить,
Добра и счастья пожелать,
Чтоб были силы и терпение
Обязанности выполнять.

Всегда пусть ценят на работе,

Пускай растет и твой оклад,
Царит уют пусть в твоем доме,
В семье главенствует пусть лад.

В этот день судебный пристав
Отдыхает от забот.
Если суд решил там что-то,
Пусть немного подождет.

Каждый день одно и то же:

Те должны, у тех забрать.
Это ведь совсем не просто —
Все вердикты исполнять.

Но у нас сегодня праздник,
Пусть спокойно спит страна.
С праздником, судебный пристав!
Жизнь у нас с тобой одна.

Поздравляю людей, которые имеют полномочия исполнять решения суда. Желаю, чтобы вы всегда исполняли свои обязанности согласно букве закона. Пускай перед вами никогда не встают препятствия, мешающие нести службу и действовать согласно приказам. Желаю терпения, благородства, честности и позитивного отношения к миру, чтобы всегда находить общий язык с людьми, соответствовать своему званию и получать от работы настоящее удовольствие. С днем судебного пристава!

Профессия — пристав. Нелегок ваш труд.
Не все благодарны, не все вас поймут.
Но пристав зрит в корень, и прав будет он,
Коль скажет сурово: «Закон есть закон».

Кто строг, справедлив, объективен всегда,
Тому неудачи не знать никогда!
Кто в жизни путь выбрал закону служить,
Желаем здровья... и жить — не тужить!

Мы вас поздравляем, сегодня ваш день!
Пусть не омрачит вас сомнения тень,
Вы правое дело творите всегда.
С Днем пристава! С праздником вас, господа!

В день судебных приставов
Желаю неба чистого,
Чтоб любимая работа
Шла легко и беззаботно.

Уклонистов всех найти,
Мигом с них долги стрясти,
В службе — благ и продвиженья
И большого уваженья!

Как огня боятся вас
Должники наверное,
Только мнение подчас
У людей неверное.

Не придете просто вы,
Если не нарушено,
Ну а если долг — увы,
Нужно быть послушными.

В этот день желаю вам
Отдохнуть, как водится,
А не шастать по домам,
Где долги заводятся.

Разрешите вас поздравить,
Приставы судебные.
Пусть не будут в тягость
Вам функции служебные.

Желаю вам достатка,
Удачи, сил, добра,
Здоровья богатырского,
Душевного тепла.

С профессиональным Днем
Вас сегодня поздравляю,
Пусть успехом и теплом
Каждый день Вас наполняет.

Справедливости в делах
Пусть всегда сполна хватает,
И пусть светлая судьба
Вас добром не обделяет.

Пожелаю я работы
Безопасной вам всегда,
В кошельке чтобы банкноты
Не кончались никогда.

Больше отзывов хвалебных,
Больше премий получать
И День приставов судебных
Вам по-царски отмечать!

В День пристава судебного тебя
От всей души я поздравляю!
Желаю мира, радости, добра,
Здоровья крепкого желаю.

Конечно, исполнения мечты,
Приятных, ярких впечатлений.
Судебный пристав лучший ты,
И в этом точно нет сомнений.

Поздравим и скажем, что пристав судебный
Отлично свой долг исполняет служебный.
Закон точно знает, его соблюдает.
Да всё, что предписано, в жизнь воплощает.
Разумная сила в уме и законе,
А всё это вместе, в одном ведь флаконе,
В работе твоей гармонично сплелось.
О, пристав, желаем тебе, чтоб жилось

Красиво и ярко. В делах пусть везет.
...удача пусть в ногу с тобою идет.
Рискуй, побеждай, мы желаем добра.
Ура тебе, пристав! И службе ура!

Источник: pozdravok.ru

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