1 ноября - День менеджера в России: Деловые и не только поздравления в профессиональный праздник

В первый ноябрьский день менеджеры России отмечают свой профессиональный праздник. Официально День менеджера пока отсутствует в государственном календаре, а существует лишь неформально, но это не мешает работникам сферы управления адресовать друг другу поздравления и пожелания.
Профессия менеджера очень обширна. Она объединяет специалистов, занимающихся организаторской деятельностью, и руководителей предприятий. Менеджеров подразделяют по специализации и по сфере деятельности, например: менеджер по продажам или закупкам, менеджер по рекламе, менеджер по работе с клиентами или специалист по персоналу.
Кроме того, управленцев различают по уровням: линейные, менеджеры среднего звена и ТОП-менеджеры (они же — руководители высшего звена). Новая профессия быстро завоевала популярность. Ежегодно ВУЗы страны покидают сотни тысяч дипломированных специалистов.
Кто на фирме больше знает?
Наперед все рассчитает?
И на чьи могучи плечи?
Все решенья возлагают?
Менеджер — он наш спаситель,
Цифр и планов повелитель,
Договоров заступитель
И клиентов упоитель.
И айфоновской мобилы.
И зарплаты — денег кейс,
Чтоб завидовал Билл Гейтс.
А идей — мощнейший ток.
Это наш тебе поздравок.
Узнать, привлечь, найти клиента —
Твои рабочие моменты!
Зовется менеджером он!
В твой день удачи пожелать,
Клиентов базу отыскать,
Желаем все, желаю я,
Желает мир вокруг тебя!
И чтоб твой заработок рос,
Смеялся, чтоб всегда до слез,
И супер все пойдет у вас!
Поздравляю с Днём менеджера в России. Желаю не терять своих прекрасных организаторских способностей и таланта преуспеваемости, желаю благополучия и оптимально правильных решений, желаю искренней радости в жизни и верного счастья, желаю замечательного настроения, мира и добра.
С Днем менеджера! Поздравленья
Вам, кто умеет управлять,
Кто вмиг найдет проблем решенье,
Кто все умеет утрясать!
Успехов вам и достижений,
Успеха сладостных мгновений,
Вершин карьерных достигать!
Ты — менеджер отличный,
Свою работу знаешь.
Так пусть доход приличный
Получишь, как мечтаешь!
С Днем менеджера славным!
И помни лишь о главном,
Что нужно быть счастливым!
Менеджер — это всегда позитив,
Менеджер — это по жизни актив,
Цифры умеет в руках он держать
И все капризы других ублажать.
И потому, поздравляя тебя
Классных партнёров хочу пожелать,
Прибыльных сделок, проектов «на пять»,
Зубы свои не сотри в порошок
Ты на работе. Тебе мой стишок!
У вас в работе нынче праздник,
И нет торжественней момента.
Сегодня день свой отмечают
Желаем всяческих успехов,
Удачи высшего звена,
И чтоб работа с повышеньем
Всегда была сопряжена.
Желаем достиженья целей,
И чтобы снился лишь покой,
Руководить своей удачей,
Управлять он может смело,
В миг решит любое дело.
Кого нанять и как продать,
Менеджер все должен знать.
Поздравляю с вашим днем,
Пусть печали станут сном.
Пусть окружит счастье вас,
Празднует менеджер яркий свой день,
Он не допустит и мысли про лень.
Знает, что только лишь труд и активность
Делу его принесут эффективность.
Рады сегодня тебя мы поздравить,
А деловитость и хватку прославить.
В первых рядах ты всегда и везде,
Каждый твой день пусть приносит удачу,
Радость... И денег побольше в придачу.
Умный ведь сможет в сто раз стать богаче.
Менеджер России, поздравляю!
Делам всем процветания желаю,
Карьера пусть стремится лишь вперед,
А в начинаниях любых всегда везет.
Растет пускай, конечно же, зарплата,
Пусть будет жизнь комфортной, статной.
Начальство ценит пусть всегда,
Любая пусть сбывается мечта.
Как без менеджеров в прошлом
Вся работала страна?
Появилась эта должность,
Всем вокруг она нужна.
Я желаю в этот праздник
Полных счастья будних дней,
Чтоб работалось прекрасно,
Коллектив был веселей!
Источник: pozdravok.ru