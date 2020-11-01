1 ноября - День менеджера в России: Деловые и не только поздравления в профессиональный праздник

Профессия менеджера очень обширна. Она объединяет специалистов, занимающихся организаторской деятельностью, и руководителей предприятий.

Менеджеров подразделяют по специализации и по сфере деятельности, например: менеджер по продажам или закупкам, менеджер по рекламе, менеджер по работе с клиентами или специалист по персоналу

В первый ноябрьский день менеджеры России отмечают свой профессиональный праздник. Официально День менеджера пока отсутствует в государственном календаре, а существует лишь неформально, но это не мешает работникам сферы управления адресовать друг другу поздравления и пожелания.

Профессия менеджера очень обширна. Она объединяет специалистов, занимающихся организаторской деятельностью, и руководителей предприятий. Менеджеров подразделяют по специализации и по сфере деятельности, например: менеджер по продажам или закупкам, менеджер по рекламе, менеджер по работе с клиентами или специалист по персоналу.

Кроме того, управленцев различают по уровням: линейные, менеджеры среднего звена и ТОП-менеджеры (они же — руководители высшего звена). Новая профессия быстро завоевала популярность. Ежегодно ВУЗы страны покидают сотни тысяч дипломированных специалистов.

Кто на фирме больше знает?

Наперед все рассчитает?

И на чьи могучи плечи?

Все решенья возлагают?

Менеджер — он наш спаситель,

Цифр и планов повелитель,

Договоров заступитель

И клиентов упоитель.



Мы желаем тебе силыИ айфоновской мобилы.И зарплаты — денег кейс,Чтоб завидовал Билл Гейтс.А идей — мощнейший ток.Это наш тебе поздравок.

Узнать, привлечь, найти клиента —

Твои рабочие моменты!



В свою работу так влюбленЗовется менеджером он!

В твой день удачи пожелать,

Клиентов базу отыскать,

Желаем все, желаю я,

Желает мир вокруг тебя!

И чтоб твой заработок рос,

Смеялся, чтоб всегда до слез,



Коллеги были б — высший класс,И супер все пойдет у вас!

Поздравляю с Днём менеджера в России. Желаю не терять своих прекрасных организаторских способностей и таланта преуспеваемости, желаю благополучия и оптимально правильных решений, желаю искренней радости в жизни и верного счастья, желаю замечательного настроения, мира и добра.

С Днем менеджера! Поздравленья

Вам, кто умеет управлять,

Кто вмиг найдет проблем решенье,

Кто все умеет утрясать!

Успехов вам и достижений,



Уменья все состыковать,Успеха сладостных мгновений,Вершин карьерных достигать!

Ты — менеджер отличный,

Свою работу знаешь.

Так пусть доход приличный

Получишь, как мечтаешь!

С Днем менеджера славным!



Живи, трудись красиво.И помни лишь о главном,Что нужно быть счастливым!

Менеджер — это всегда позитив,

Менеджер — это по жизни актив,

Цифры умеет в руках он держать

И все капризы других ублажать.

И потому, поздравляя тебя



В первый из первых дней ноября,Классных партнёров хочу пожелать,Прибыльных сделок, проектов «на пять»,Зубы свои не сотри в порошокТы на работе. Тебе мой стишок!

У вас в работе нынче праздник,

И нет торжественней момента.

Сегодня день свой отмечают



Специалисты менеджмента.

Желаем всяческих успехов,

Удачи высшего звена,

И чтоб работа с повышеньем

Всегда была сопряжена.

Желаем достиженья целей,

И чтобы снился лишь покой,

Руководить своей удачей,



И управлять своей мечтой.

Управлять он может смело,

В миг решит любое дело.

Кого нанять и как продать,

Менеджер все должен знать.

Поздравляю с вашим днем,

Пусть печали станут сном.

Пусть окружит счастье вас,



Мечты исполнятся на раз!

Празднует менеджер яркий свой день,

Он не допустит и мысли про лень.

Знает, что только лишь труд и активность

Делу его принесут эффективность.

Рады сегодня тебя мы поздравить,

А деловитость и хватку прославить.

В первых рядах ты всегда и везде,



Очень гордишься успехом в труде.Каждый твой день пусть приносит удачу,Радость... И денег побольше в придачу.Умный ведь сможет в сто раз стать богаче.

Менеджер России, поздравляю!

Делам всем процветания желаю,

Карьера пусть стремится лишь вперед,

А в начинаниях любых всегда везет.

Растет пускай, конечно же, зарплата,

Пусть будет жизнь комфортной, статной.

Начальство ценит пусть всегда,

Любая пусть сбывается мечта.

Как без менеджеров в прошлом

Вся работала страна?

Появилась эта должность,

Всем вокруг она нужна.

Я желаю в этот праздник

Полных счастья будних дней,

Чтоб работалось прекрасно,

Коллектив был веселей!

Источник: pozdravok.ru