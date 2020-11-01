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Увидел на улице и влюбился: Невеста в кремовом платье Ирина вышла замуж за Данила спустя три года отношений в Бердске

22:08 01.11.2020, Дарья Моисеенко Фото: Дарьи Моисеенко
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Невеста признается: она догадывалась о планах второй половинки, потому что до этого пара много мечтала о совместной жизни.

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Свадьба Яны и Данила

30 октября, в уже по-настоящему снежный зимний день? в Бердском ЗАГСе узами брака соединялась пара Ирины и Данила.

Молодые люди познакомились 3 года назад. Парень заметил Иру на улице и решил познакомиться.
-Даниил тогда подошёл к моей подруге, через неё он решил всё узнать обо мне, -вспоминает невеста.

Можно сказать, что жених тогда влюбился в девушку с первого взгляда. За 3 года отношений пара делала перерыв, но влюбленные поняли: друг без друга они не могут жить. Решающим моментом для отношений Ирины и Даниила была поездка в Крым этим летом.

-На Чёрном море мы отдыхали две недели, когда вернулись домой, на мой день рождения, он сделал мне предложение стать женой,- искренне рассказала девушка.

Невеста признается: она догадывалась о планах второй половинки, потому что до этого пара много мечтала о совместной жизни.

Свадебный наряд супруги выбрали под стать сибирской осени. Девушка была белом кремовом платье, поверх которого был надет полушубок из меха белого писца, из которого чуть виднелся рукав кружевного платья. Жених выбрал классический костюм с серым пиджаком, на котором красовалась бутоньерка из пышных пионов цвета пыльной розы, из этих же цветов был составлен букет Ирины.

Молодых супругов собрались поздравить родные и друзья, сразу после регистрации брака они дружно поедут праздновать в ресторан.

«Курьер. Среда. Бердск.» желает счастья молодым!

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