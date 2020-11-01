Кого отправили на самоизоляцию и кому разрешили оформлять электронные больничные в Новосибирской области?

Этой категории граждан губернатор Травников приказал не выходить из дома до Нового года.

Пожилые новосибирцы, соблюдающие режим самоизоляции, могут оформить электронные больничные

В связи с продлением на территории Новосибирской области режима повышенной готовности до 31 декабря 2020 года распоряжением губернатора Новосибирской области внесены изменения в распоряжение «Об обеспечении соблюдения режима самоизоляции гражданами в возрасте 65 лет и старше».

Согласно новому распоряжению (от 30.10.2020 № 177-р) срок режима самоизоляции для пожилых людей также продлен до 31 декабря 2020 года.

Работодателям рекомендовано сообщать в Фонд социального страхования о застрахованных гражданах в возрасте 65 лет и старше, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, за периоды с 1 по 14 ноября 2020 года, с 15 по 28 ноября 2020 года, с 29 ноября по 12 декабря 2020 года, с 13 по 26 декабря 2020 года, с 27 по 31 декабря 2020 года. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.06.2020 № 876 граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, могут оформить электронные больничные, если не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске. Подробнее о направлении сведений и оформлении больничных листов можно узнать по телефону горячей линии ФСС 8-800-302-75-49.

В рамках режима повышенной готовности руководителям предприятий и организаций рекомендовано перевести на дистанционную работу своих сотрудников старше 65 лет, гражданам данной возрастной категории, в том числе имеющим хронические заболевания, необходимо соблюдать режим самоизоляции дома, ограничив круг контактов.