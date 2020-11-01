Точный астропрогноз на воскресенье 1 ноября : Тельцов сегодня ожидает очень удачный день

У Близнецов это будет весьма удачный день, все события сегодня будут развиваться самым благоприятным образом

У Овнов - день обещаний, которые вы не сможете сдержать, и днем ненужных разговоров, которые вы не сможете вести. Для вас сегодня будет очень сложно уйти от неприятных встреч и контактов. Все же вам ничего не испортит настроения в этот день. Финансовые проблемы смогут вас сегодня очень огорчить.

Тельцов сегодня ожидает очень удачный день. Будет особенно хорошим днем для вас, если вы сумеете сочетать в себе одновременно деловые и личные интересы. Не стоит для достижения профессиональных целей стесняться пользоваться своим обаянием. Этот день будет связан со снижением вашего жизненного потенциала.

У Близнецов это будет весьма удачный день, все события сегодня будут развиваться самым благоприятным образом. Вам предстоит сегодня говорить и делать все, что вам нужно. Постарайтесь не попасть в неловкие ситуации и не допускать незначительных промахов. Вы будете полны энергии. Можете вкладывать деньги в долгосрочные проекты.

У Раков все будет складываться очень удачно, вам повезет больше, чем вы могли бы предположить. Сегодня на вашу сторону встанут люди, которые окажут вам серьезную помощь. Влиятельные особы смогут стать вашими друзьями. Не исключено в этот день начало романа. Вторая половина дня будет особенно хороша для свиданий.

В первую половину дня у Львов может произойти затруднения на работе и дома. Вы можете всерьез испортить себе настроение. Вторая половина дня для вас будет более удачной. Перед вами могут открыться новые заманчивые возможности в области карьеры. В сфере личных отношений появится высокая вероятность новых знакомств.

Звезды рекомендуют Девам не беспокоиться, что бы ни происходило в этот день. События будут как буря в стакане воды, особенно в первую половину дня. Вторая половина дня будет временем, когда вы сможете воспользоваться давно приобретенными знаниями и своим ранее полученным опытом.

Весы сегодня легко справятся с проблемами. Вся первая половина дня — это одно большое испытание, которое вы преодолеете с честью. Во второй половине дня ваши дела пойдут лучше. Не стоит полагаться на опыт и советы малознакомых людей. Ваши личные решения смогут привести вас к успеху.

Скорпионам сегодня пригодится умение ладить с людьми. Благодаря своей коммуникабельности вы сможете решить все свои деловые проблемы и избежите серьезных затруднений личного характера. Сегодня можете искать пути достижения успеха, экспериментируя в профессиональной сфере.

Стрельцы в этот день должны использовать плодотворно все утреннее время. Не стоит сегодня полагаться на чужие советы. Только подсказки вашей интуиции будут стоить того, чтобы вы могли к ним прислушаться. У вас могут непросто сложиться отношения с любимым человеком. Многое вы будете говорить под влиянием собственных эмоций.

У Козерогов будет сильное влияние негативных тенденций, вам придется противостоять ему. Старайтесь в этот день сильно не перетруждаться, ваши усилия вряд ли будут оправданы. Может появиться опасность финансовых потерь, постарайтесь воздержаться от незапланированных покупок. Внимания потребуют отношения с родственниками.

В первую половину дня у Водолеев будут профессиональные успехи. Ваш авторитет возрастет в глазах руководства, и вы легко сможете отстоять свою точку зрения. Ваши отношения с родственниками будут более прохладными, ваши близкие не будут обращать на вас внимания, что заставит вас переживать.

Рыб сегодня будет легко вовлечь в разные сомнительные проекты. Не будьте слишком доверчивы, но постарайтесь прислушиваться к собственной интуиции. В личной жизни у вас будет не так просто, как вам хотелось бы. Вам будет сложно разобраться со своими желаниями и ожиданиями.

Источник: izvmor.ru