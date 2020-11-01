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Что строго нельзя делать в Иванов день 1 ноября 2020 года: 5 главных запретов дня

08:53 01.11.2020 Фото: pxhere.com
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Строго нельзя в этот день убивать пауков, якобы это скончавшиеся родные приходят в гости.

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Не стоит оставлять нараспашку окна и двери, а то беда может зайти в дом

1 ноября в народе называют Иванов день. Наши предки провожали осень и встречали зиму. Считалось, что 1 ноября категорически нельзя отказывать в милостыне. Иначе весь год будут проблемы с деньгами.

Строго нельзя в этот день убивать пауков, якобы это скончавшиеся родные приходят в гости.

Не стоит оставлять нараспашку окна и двери, а то беда может зайти в дом. Также не нужно вещи оставлять сушить на ночь, чтобы в них нечистая сила не вселилась. Во избежание встреч с нечистью, нельзя оборачиваться, услышав за спиной шаги.

Источник: izvmor.ru

беда запреты дня Иванов день паук праздник
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