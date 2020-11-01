Что строго нельзя делать в Иванов день 1 ноября 2020 года: 5 главных запретов дня

Строго нельзя в этот день убивать пауков, якобы это скончавшиеся родные приходят в гости.

Не стоит оставлять нараспашку окна и двери, а то беда может зайти в дом

1 ноября в народе называют Иванов день. Наши предки провожали осень и встречали зиму. Считалось, что 1 ноября категорически нельзя отказывать в милостыне. Иначе весь год будут проблемы с деньгами.

Строго нельзя в этот день убивать пауков, якобы это скончавшиеся родные приходят в гости.

Не стоит оставлять нараспашку окна и двери, а то беда может зайти в дом. Также не нужно вещи оставлять сушить на ночь, чтобы в них нечистая сила не вселилась. Во избежание встреч с нечистью, нельзя оборачиваться, услышав за спиной шаги.

Источник: izvmor.ru