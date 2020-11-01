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Какую погоду обещают синоптики Бердску 1 ноября 2020?

08:34 01.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Аналогичная погода сохранится несколько дней. А к концу следующей недели прогнозируют потепление.

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В первый день ноября в Бердске возможны снег и дождь

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области в ближайшие сутки ожидается облачность, местами небольшой мокрый снег, по западу преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами туманы. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -4, +1°С, днем +1, +6°С.

В Бердске 1 ноября возможен снег с дождем. Воздух днем в воскресенье прогреется до плюс трех градусов. Будет пасмурно.

Аналогичную погоду синоптики прогнозируют на понедельник. 2 ноября, вероятно, в Бердске пройдет снегопад.

Примечательно, что к концу следующей недели обещают еще большее потепление до +7 градусов.

гидрометцентр дождь мокрый снег потепление прогноз синоптики
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Аноним, 01 ноября 2020 09:32
Кукую!)

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